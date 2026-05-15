テレビ朝日「仮面ライダーガヴ」などの出演で知られる女優の宮部のぞみ（22）が15日までに自身のインスタグラムを更新。タンクトップの笑顔オフショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「今年は、綺麗な日焼けを手に入れられるように頑張ります」とつづった。

そして「やっぱり太陽とは気が合います」とタンクトップの笑顔オフショットや“美脚”際立つショートパンツコーデショットを投稿した。

ネットでは「可愛すぎる！」「美しい！」「超絶可愛い」「スタイル良き！」などの声があがった。

宮部は19年に10代のミスコン「ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを獲得し、華々しくデビュー。同年にはドラマ「俺のスカート、どこ行った？」（日本テレビ系）にレギュラー出演し、女優のキャリアもスタート。24年「仮面ライダーガウ」のヒロインの甘根幸果（あまね・さちか）役に抜擢。明るくエネルギッシュな演技で、幅広い層からの支持を獲得した。167センチの長身を活かしたスタイルと、幼少期から嗜んでいる楽器演奏で培われた集中力を武器に、今後さらなる飛躍が期待されている。