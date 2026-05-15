「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月14日の第1試合。優勝の行方を左右する残りわずか4試合という極限の局面で、BEAST X・中田花奈（連盟）が先発の座を託された。過去2シーズンの苦闘を糧に、今季はレギュラーシーズンからセミファイナルまで八面六臂の活躍を見せてきた中田。トッププロたちの猛圧に晒されるファイナルの舞台においても、その堂々たる戦いぶりはチームの大きな推進力となっている。

【映像】戦いの喜びを感じて…中田花奈の笑顔と美ボディ

運命を分ける大一番の入場シーン。カメラの前に現れた中田は、凛とした佇まいで背筋を伸ばし、まずは丁寧で美しいお辞儀を披露した。そして卓へと向かう瞬間、カメラに向かって弾けるようなニッコリとした笑顔を見せると、視聴者からは即座に「あらやだかわいい」といった歓喜の声が上がった。その隙のない所作とスタイル、そして重圧を跳ね返すような明るい表情に、ファンからは「いい表情してる」「良い笑顔」といった好意的な反応が相次いだ。

かつてのアイドル時代を彷彿とさせるビジュアルの完成度は、まさに「かわいさレベチ」と呼ぶにふさわしい輝き。しかし、今の彼女には単なる可愛さだけでなく、勝負師としての落ち着きも備わっている。試合を前にしたそのリラックスした様子に、「余裕の笑みだな」と彼女の精神的な成長を頼もしく感じるファンも多かった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

