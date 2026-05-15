伊藤英明、「息子と映画館に行くのが楽しみ」 ナレーションを担当した「おかえり、スター・ウォーズ」映像解禁
俳優の伊藤英明がナレーションを担当した、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）の特別アニメーション映像「おかえり、スター・ウォーズ」が解禁となった。
【動画】伊藤英明がナレーションを担当した「おかえり、スター・ウォーズ」映像
映像では、幼い頃に「スター・ウォーズ」と出会い、その壮大な銀河の冒険に心を奪われた少年が、人生の節目ごとにシリーズとともに成長し、やがて自分の子どもへその想いを受け継いでいく姿が描かれる。初めて映画館で味わった興奮、青春時代の思い出、そして親になって再び子どもと作品を観る喜び――。“親から子へ”受け継がれていく「スター・ウォーズ」の記憶を、温かなアニメーションで表現。
そして、映像のラストで語られる「おかえり、スター・ウォーズ」は、7年ぶりに劇場公開される最新作を待ちわびてきたファンの想いを代弁するかのように、本作への期待をさらに高める映像となっている。
ナレーションを務める伊藤も、幼い頃から「スター・ウォーズ」を愛し続けてきたファンのひとり。自身の子どももシリーズのファンだといい、「親から子へ受け継がれていく想い」はまさに自身の体験と重なるものだという。優しく包み込むような語り口で、“世代を超えて受け継がれるスター・ウォーズ愛”を情感たっぷりに表現している
あわせて公開されたインタビュー映像では、約40年以上にわたる“スター・ウォーズ愛”を熱弁。初めて作品に触れた頃について、「今でもフィギュアを集めていますが、一番収集に夢中になっていたのは『スター・ウォーズ』」と振り返り、「当時はSNSもなかったので、自分の足でおもちゃ屋さんを見つけていました。宝探しのように発見するのがすごく好きでした」と少年時代を懐かしんだ。
俳優になってからは「どういう思いでジョージ・ルーカスやジョン・ウィリアムズが、この作品に音楽をつけたんだろう？、ジョージ・ルーカスの頭の中のイメージをどうやってみんなに共有したのだろう？など考察するのがすごく好き」と、作品の裏側を考察することにも魅了されていると語る。
「スター・ウォーズ」から受けた影響については、「子どもの頃は、音楽やキャラクターたち、ダース・ベイダーの圧倒的な恐怖と存在感などにひかれ、一番大切にしているのは、やっぱり“家族愛”だったり、“継承していくもの”だと思います」とコメント。ヨーダの名言「やるか、やらぬかだ。試しなどいらん」が、人生で壁にぶつかった時にいつも頭の中に浮かぶ言葉だとも明かした。
父親となった今では、作品の見え方にも変化があったという。特に、最新作に登場するマンダロリアンについて、「マンダロリアンの生き様は、『人間関係に守るものができたら、男は変わっていくんだ』と、背中で教えてくれます。『スター・ウォーズ』が継承していくのは家族です。愛するものがいるからこそダークサイドにも落ちるし、ジェダイとしても守るべき愛をつないでいく。愛がテーマだと思う」と熱く語った。
伊藤の影響で息子もシリーズのファンになったという。「息子に初めて見せた時『スター・ウォーズ』のメインテーマにすごく感動したみたいで、息子が指揮者のまねをしていた姿がすごくうれしかった」と笑顔を見せた。息子が4歳の時に、一緒に「スター・ウォーズ」のオーケストライベントへ足を運んだといい、成長してからは「パパはどこから観たの？」「これはどうやって撮ってるの？」といった会話を重ねながら「息子を通じて、またスター・ウォーズの見方が変わっていくのが面白い」と、話した。
そして、最新作の公開に向けて、「自分の子どもと、グローグーを持って映画館に行くのがすごく楽しみです。これからどんなドラマを見せてくれるのか。父から子へ、子からまたその子が父になって、こうやって受け継がれていく作品だと思うので期待しています」と、笑顔を見せていた。
伊藤は、ルーク・スカイウォーカーを演じたマーク・ハミルのサイン入りカードを額に入れてUVカット加工を施し大切に保管しているというエピソードや、「もし『スター・ウォーズ』に出演できるなら？」という質問に「フィギュアになるのが夢なので、フィギュアになれる役だったらなんでもいいです！とにかくストーム・トルーパーでもいいから出たい」と語るなど、筋金入りのファンならでは発言の数々で、現場を盛り上げていたそうだ。
【動画】伊藤英明がナレーションを担当した「おかえり、スター・ウォーズ」映像
映像では、幼い頃に「スター・ウォーズ」と出会い、その壮大な銀河の冒険に心を奪われた少年が、人生の節目ごとにシリーズとともに成長し、やがて自分の子どもへその想いを受け継いでいく姿が描かれる。初めて映画館で味わった興奮、青春時代の思い出、そして親になって再び子どもと作品を観る喜び――。“親から子へ”受け継がれていく「スター・ウォーズ」の記憶を、温かなアニメーションで表現。
ナレーションを務める伊藤も、幼い頃から「スター・ウォーズ」を愛し続けてきたファンのひとり。自身の子どももシリーズのファンだといい、「親から子へ受け継がれていく想い」はまさに自身の体験と重なるものだという。優しく包み込むような語り口で、“世代を超えて受け継がれるスター・ウォーズ愛”を情感たっぷりに表現している
あわせて公開されたインタビュー映像では、約40年以上にわたる“スター・ウォーズ愛”を熱弁。初めて作品に触れた頃について、「今でもフィギュアを集めていますが、一番収集に夢中になっていたのは『スター・ウォーズ』」と振り返り、「当時はSNSもなかったので、自分の足でおもちゃ屋さんを見つけていました。宝探しのように発見するのがすごく好きでした」と少年時代を懐かしんだ。
俳優になってからは「どういう思いでジョージ・ルーカスやジョン・ウィリアムズが、この作品に音楽をつけたんだろう？、ジョージ・ルーカスの頭の中のイメージをどうやってみんなに共有したのだろう？など考察するのがすごく好き」と、作品の裏側を考察することにも魅了されていると語る。
「スター・ウォーズ」から受けた影響については、「子どもの頃は、音楽やキャラクターたち、ダース・ベイダーの圧倒的な恐怖と存在感などにひかれ、一番大切にしているのは、やっぱり“家族愛”だったり、“継承していくもの”だと思います」とコメント。ヨーダの名言「やるか、やらぬかだ。試しなどいらん」が、人生で壁にぶつかった時にいつも頭の中に浮かぶ言葉だとも明かした。
父親となった今では、作品の見え方にも変化があったという。特に、最新作に登場するマンダロリアンについて、「マンダロリアンの生き様は、『人間関係に守るものができたら、男は変わっていくんだ』と、背中で教えてくれます。『スター・ウォーズ』が継承していくのは家族です。愛するものがいるからこそダークサイドにも落ちるし、ジェダイとしても守るべき愛をつないでいく。愛がテーマだと思う」と熱く語った。
伊藤の影響で息子もシリーズのファンになったという。「息子に初めて見せた時『スター・ウォーズ』のメインテーマにすごく感動したみたいで、息子が指揮者のまねをしていた姿がすごくうれしかった」と笑顔を見せた。息子が4歳の時に、一緒に「スター・ウォーズ」のオーケストライベントへ足を運んだといい、成長してからは「パパはどこから観たの？」「これはどうやって撮ってるの？」といった会話を重ねながら「息子を通じて、またスター・ウォーズの見方が変わっていくのが面白い」と、話した。
そして、最新作の公開に向けて、「自分の子どもと、グローグーを持って映画館に行くのがすごく楽しみです。これからどんなドラマを見せてくれるのか。父から子へ、子からまたその子が父になって、こうやって受け継がれていく作品だと思うので期待しています」と、笑顔を見せていた。
伊藤は、ルーク・スカイウォーカーを演じたマーク・ハミルのサイン入りカードを額に入れてUVカット加工を施し大切に保管しているというエピソードや、「もし『スター・ウォーズ』に出演できるなら？」という質問に「フィギュアになるのが夢なので、フィギュアになれる役だったらなんでもいいです！とにかくストーム・トルーパーでもいいから出たい」と語るなど、筋金入りのファンならでは発言の数々で、現場を盛り上げていたそうだ。