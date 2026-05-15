元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が15日までに自身のインスタグラムを更新。娘との2ショットを公開した。

「娘もう11ヶ月」と書き出しが森咲。「最近は、何もつかまらずに『むきぃっ』って立ったりして今にも歩き出しそう」とつづった。

「先日、ファーストシューズも購入 髪も少し伸びてきて、

さらに女の子らしくなってきた気がする 餃子の中身を食べられるようになったり、食べられるものもどんどん増えてきて美味しいものを知っちゃったのか離乳食じゃ物足りなさそうな時も笑」とコメント。「お兄ちゃんが大好きで、よく近くに行くんだけどおもちゃ取られたら全身で怒るのも可愛い」と伝えた。

「『かわいい〜』って言われると嬉しそうにしたり、音楽が流れるとノリノリでダンスしたり危ないものを見つける天才だし、なんでもお口に入れて確認」と回想。「後追いも今だけど思うと可愛いし、最近は朝まで寝てくれる日も増えてきたかな…ただ、家族の中でいちばん早起き笑 毎朝、笑顔で起こされてますしびれる！笑」とした。

「絶賛毎日すくすく成長中 もうすぐ歩き出しそうだし、お兄ちゃんと公園で一緒に遊べる日も近いかな そして、もうすぐ1歳 女の子の1歳バースデーってみんな何をプレゼントしましたか？」と質問も。「ぜひおすすめ教えてください 娘の成長記録でした」問いかけた。