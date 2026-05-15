入会金2万円が0円！ JUNブライダル・ラボ 秋の婚活キャンペーン

記事ポイント JUNブライダル・ラボが2019年9月から11月まで実施した入会金0円企画です通常2万円の入会金が期間中の入会者全員で0円になりました仲人型お見合い婚活サービスとして、お見合いから成婚までを少人数制で支えます JUNブライダル・ラボが2019年9月から11月まで実施した入会金0円企画です通常2万円の入会金が期間中の入会者全員で0円になりました仲人型お見合い婚活サービスとして、お見合いから成婚までを少人数制で支えます

神戸エリアで仲人型お見合い婚活サービスを提供するJUNブライダル・ラボが、「秋の婚活キャンペーン」を実施しました。

2019年9月1日(日)から11月30日(土)までの期間中、通常2万円の入会金が0円になる内容です。

結婚相談所で出会い、3ヶ月で成婚退会を果たした森 純子さんが代表を務めるサービスとして、婚活の始まりから成婚までを支えます。

JUNブライダル・ラボ「秋の婚活キャンペーン」





特典：期間中の入会者全員に2万円の入会金が0円期間：2019年9月1日(日)〜11月30日(土)申込方法：「無料相談」フォームサービスエリア：神戸・大阪エリア事業内容：結婚相談所の運営設立：2018年6月30日代表者：森 純子

JUNブライダル・ラボ「秋の婚活キャンペーン」は、神戸エリアで仲人型お見合い婚活サービスを提供するJUNブライダル・ラボによる期間限定企画です。

入会時の初期費用にあたる2万円が0円になるため、結婚相談所での活動を始める際の負担を抑えられます。

代表の森 純子さんは、長い婚活を経て結婚相談所でスピード婚を経験し、2018年にJUNブライダル・ラボを起業します。

サービスは専任仲人による少人数制のサポートを軸に、お見合い申し込み、交際、成婚までの流れを伴走します。

入会金0円の内容

特典は、2019年9月1日(日)から11月30日(土)までの期間中に入会した人全員を対象に、2万円の入会金が0円になる内容です。

申込窓口は「無料相談」フォームに設定され、婚活を始める前の相談からサービス利用へ進める導線になっています。

神戸や大阪で結婚相談所を探す人にとって、初期費用を抑えて仲人型サービスを検討できる機会です。

専任仲人のサポート

JUNブライダル・ラボでは、会員に専任仲人がつき、お見合い申し込みから交際、成婚までをサポートします。

少人数制の運営により、会員ごとの希望や活動状況に合わせた対応を行います。

婚活の進め方に迷いやすい場面でも、申し込み、出会い、交際の各段階で相談できる体制です。

成功報酬型の料金設計

JUNブライダル・ラボは成婚主義を掲げ、月会費とサポート料を低額に抑えた成功報酬型の仕組みを採用しています。

ベーシックプランでは、お見合いが成立した場合のお見合い料が無料です。

自分が選んだ相手以外とのお見合いにも進みやすい設計で、出会いの機会を広げるサービス内容になっています。

公的書類による安心感

入会には、住民票や独身証明書などの公的書類の提出が必須です。

JUNブライダル・ラボは、IBJ公認で全国の結婚相談所2,144社が加盟する日本結婚相談所連盟に加盟しています。

本人確認や独身確認を前提にした出会いの場として、結婚を具体的に考える人が活動しやすい仕組みです。

ホテルラウンジを使う相談とイベント

相談やイベントには、ホテルラウンジが使用されます。

落ち着いた空間で話せる場を設定することで、婚活中の相談や交流が明るい気分で進められるよう設計されています。

婚活者同士の交流会も企画され、神戸エリアで活動する人同士が出会える機会につながります。

2万円の入会金が0円になる期間限定特典に加え、専任仲人、少人数制、公的書類の提出、ホテルラウンジでの相談という要素が組み合わさったサービスです。

神戸・大阪エリアで結婚相談所を検討する人に向けて、費用面とサポート面の両方から活動開始を支える内容になっています。

JUNブライダル・ラボ「秋の婚活キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「秋の婚活キャンペーン」の実施期間はいつですか？

A. 実施期間は2019年9月1日(日)から11月30日(土)までです。

Q. 特典の対象者は誰ですか？

A. 期間中に入会した人全員が対象で、2万円の入会金が0円になります。

Q. JUNブライダル・ラボのサービスエリアはどこですか？

A. 神戸・大阪エリアで結婚相談所を運営しています。

Q. 入会時に必要な書類はありますか？

A. 入会には住民票や独身証明書などの公的書類の提出が必要です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 入会金2万円が0円！ JUNブライダル・ラボ「秋の婚活キャンペーン」 appeared first on Dtimes.