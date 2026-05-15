左太腿裏を負傷

海外サッカー、英1部プレミアリーグのブライトンに所属するMF三笘薫の情報を、ファビアン・ヒュルツェラー監督が伝えた。複数の海外メディアが報道。左太腿裏を痛めており、6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）への影響が懸念されている。

三笘は9日のウルバーハンプトン戦で負傷。現地14日の会見で指揮官は「次の2試合を欠場する」と、リーグ戦残り2戦は起用しないことを明かした。明確な復帰時期については示されなかった。「カオルにとっても非常に悲しいこと」と気遣った。

さらに「ワールドカップについてはまだはっきりと分からない。日本サッカー協会と連絡を取り合っている。共に決断を下さなければならない」とも語った。負傷について「間違いなく大きな痛手だ。カオルのような選手が我々にとっていかに重要か分かっているから」「しかし我々の素晴らしい団結力を証明したい」とも語った。

U-NEXTのサッカー版公式Xで動画が公開されたほか、英公共放送「BBC」なども指揮官の言葉を伝えた。X上の日本ファンは「三笘間に合ってほしいなマジで」「三笘……どうなるか……」「三笘にワイのハムストリングを分けてあげたい」「三笘が出れる可能性を信じたい」「これはまだ希望があるってことか？」「なんだかんだ選ばれる気がするけど」などと様々な反応を示していた。

日本サッカー協会は15日、ワールドカップ代表メンバー26人を発表する予定。



（THE ANSWER編集部）