きたる“酷暑日”に備えろ！【ユニクロ】インナーだけじゃない注目の「名品エアリズム」

温暖化が進み、ニュースでは毎年のように最高気温の更新が取り上げられています。気温40℃を超える日は「酷暑日（こくしょび）」と呼ばれることも話題となりました。今夏も暑くなることが予想されるので、対策グッズは今から手に入れておくのが吉。そこで今回は【ユニクロ】のエアリズムシリーズから、暑い季節に頼れるアイテムをピックアップしました。インナー以外にも“使えるエアリズム”があるので、ぜひ注目してみて。

さらさらな着心地と日差し対策を両立したパーカ

【ユニクロ】「ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ」\2,990（税込）

「汗をかいてもサラッとした肌ざわり」と公式サイトで紹介される、エアリズム素材の薄手パーカ。UVカット機能も付いているから、酷暑日にも対策できそうです。フードにバイザーが付いていたり、首までカバーできるようにハイネックになっていたりと、焼かないための細かな工夫が詰まっているのも魅力。1枚持っておけば、外出時や野外のレジャーで頼りになるはずです。

Aラインできれいめに着こなせる楽ちんワンピ

【ユニクロ】「エアリズムコットンTワンピース」\2,990（税込）

こちらのTシャツタイプの楽ちんワンピースも、快適さにこだわったエアリズム素材。汗ばむ日のお助け役になってくれそうです。Aラインシルエットのロング丈でほんのり上品さもあり、きれいめに着られるところがポイント。スニーカーでカジュアルに、サンダルで大人っぽくと、幅広く楽しみたい1枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。