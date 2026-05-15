映画「パラサイト 半地下の家族」で知られるポン・ジュノ監督が、初の長編アニメーション映画「Ally」を手がける。カンヌ国際映画祭で発表された、本作には「マエストロ：その音楽と愛と」の俳優ブラッドリー・クーパー、「一流シェフのファミリーレストラン」の女優アヨ・エデビリ、「ストレンジャー・シングス未知の世界」の俳優フィン・ウルフハード、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の俳優デイヴ・バウティスタらが声の出演で参加する。



【写真】世界から高い評価を受けた「パラサイト 半地下の家族」のワンシーン

脚本はポン・ジュノ監督がジェイソン・ユー氏と共同で執筆した。物語の主人公は南太平洋の深海に暮らす好奇心旺盛な子ブタイカのアリー。いつか太陽を見ること、そして自然ドキュメンタリーのスターになることを夢見ている。ところが、謎の航空機が海に沈没したことをきっかけに、アリーの平和な日常は一変。個性豊かで心強い仲間たちとともに、海の表層へ向かう冒険に旅立つ。実在する海洋生物に着想を得た作品で、友情と勇気をテーマに、水中世界を舞台とした物語が描かれる予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）