◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

古馬牝馬が女王の座を争うヴィクトリアマイルの枠順が５月１５日、確定した。

昨年の桜花賞、秋華賞を制して牝馬２冠に輝き、前走の阪神牝馬Ｓを勝って勢いに乗るエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、６枠１２番に決定した。

昨年のオークス馬で、前走の阪神牝馬Ｓ２着から本番で逆転を狙うカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、４枠８番に決まった。

昨年の秋華賞２着馬で、Ｇ１初制覇を目指す武豊騎手とコンビを組むエリカエクスプレスは２枠４番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）カピリナ 牝５ ５６ 横山 典弘

（２）ワイドラトゥール 牝５ ５６ 横山 武史

（３）マピュース 牝４ ５６ フランシスコ・ゴンサルベス

（４）エリカエクスプレス 牝４ ５６ 武 豊

（５）ケリフレッドアスク 牝４ ５６ マイケル・ディー

（６）ラヴァンダ 牝５ ５６ 岩田 望来

（７）クイーンズウォーク 牝５ ５６ 西村 淳也

（８）カムニャック 牝４ ５６ 川田 将雅

（９）ココナッツブラウン 牝６ ５６ 北村 友一

（１０）ドロップオブライト 牝７ ５６ 松若 風馬

（１１）ボンドガール 牝５ ５６ 丹内 祐次

（１２）エンブロイダリー 牝４ ５６ クリストフ・ルメール

（１３）カナテープ 牝７ ５６ 松山 弘平

（１４）ジョスラン 牝４ ５６ 戸崎 圭太

（１５）アイサンサン 牝４ ５６ 幸 英明

（１６）ニシノティアモ 牝５ ５６ 津村 明秀

（１７）パラディレーヌ 牝４ ５６ 坂井 瑠星

（１８）チェルヴィニア 牝５ ５６ ダミアン・レーン