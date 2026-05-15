テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）について報じた。

大谷は１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、７回４安打無失点、８奪三振の快投で、約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げ、防御率は驚異の０・８２でメジャー首位にたっている。一方で打撃では１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号本塁打を放ったことを伝えた。

番組では投手として３勝目を挙げた試合後のインタビューで米記者から「年齢を重ねて二刀流が難しくなっているか？」と問われた大谷が「今が一番いい。まだまだ若いと思っているので頑張りたい。納得できる形に戻ればより貢献ができるのでは」と答えたことを紹介した。

テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「このペースでホームランを打つと…また出したんですよ。（シーズン）２９本」とコメント。「ただね、振り返ってみるとエンゼルスの１年目、２年目とかは３０本打っていないんですよ。コロナの時も少なかったけど、その後はずっと３０本以上なんですよね。これやっぱり投手に専念すると打席はなしですから、ドジャースで投手やりながら打席も立っていたけど、そういう本数にはいかないかもしれないですね。だからホームラン王とかは厳しいんだろうなという気はしますよね、データ的には」と見解を語った。