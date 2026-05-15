今野大輝＆加藤史帆、恋人契約に終止符迫る 『その天才様は偽装彼女に執着する』第5話あらすじ
8人組グループ・B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が出演するCBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜 深0：58 ※CBCテレビローカルエリア）第5話（21日放送）のあらすじと場面写真が解禁された。
【動画】ついに恋が芽生えると思いきや…甘さと不穏が交錯する『その天才様は偽装彼女に執着する』第5話予告
同作品は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破したコミックの実写ドラマ化。「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”となっている。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛を加藤が、孤高の天才プログラマー・若月郁を今野が演じる。
第5話では、ただの“女避け”として同伴したはずのパーティーで、天才様・郁の甘い一面があらわに。凛の肩にそっと頭を預ける郁の姿など、2人の距離がぐっと縮まる瞬間が描かれていく。しかし、仕事では郁の案件が心当たりもないまま突然「取引中止」に。その裏で暗躍していたのは、またしても紗矢だった。紗矢の策略は順風満帆に見えた2人の関係に再び影を落とし、しまいには恋人契約にも終止符が迫っていく――。
■第5話あらすじ
「結婚してほしいってことですか？」
紗矢からの嫌がらせを乗り越え、より一層絆を深めた郁と凛。しかし、まだ諦めていない紗矢は、かつて凛と宗太を仲違いさせた時のように、次なる標的を郁にして準備を始める 。そんな中、郁は凛を「婚約者」としてビジネスパーティーに同伴させるが、凛は郁の住む華やかな世界を目の当たりにし、自分との格差を痛感してしまう。一方、紗矢は郁の取引先に手を回して仕事を奪い、着実に2人の仲を引き裂いていく。その事実を知って責任を感じた凛は、ある決断をする―。
【動画】ついに恋が芽生えると思いきや…甘さと不穏が交錯する『その天才様は偽装彼女に執着する』第5話予告
同作品は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破したコミックの実写ドラマ化。「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”となっている。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛を加藤が、孤高の天才プログラマー・若月郁を今野が演じる。
■第5話あらすじ
「結婚してほしいってことですか？」
紗矢からの嫌がらせを乗り越え、より一層絆を深めた郁と凛。しかし、まだ諦めていない紗矢は、かつて凛と宗太を仲違いさせた時のように、次なる標的を郁にして準備を始める 。そんな中、郁は凛を「婚約者」としてビジネスパーティーに同伴させるが、凛は郁の住む華やかな世界を目の当たりにし、自分との格差を痛感してしまう。一方、紗矢は郁の取引先に手を回して仕事を奪い、着実に2人の仲を引き裂いていく。その事実を知って責任を感じた凛は、ある決断をする―。