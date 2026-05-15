ついに見つけたよ！「100均では珍しいタイプ！」「使いやすい！」アレ付きの優秀容器

旅行に欠かせない詰め替え容器。100均でもいろいろな商品が販売されていますが、クリーム系の容器は中身が漏れてしまわないか心配な面も…。ですが、ついにセリアで珍しい内蓋付きのクリームケースを発見しました！小分けにぴったりのサイズ感で持ち運びに便利。中身を最後まで使い切りやすい作りで優秀です！

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商品情報

商品名：クリームケース 2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径34mm×高さ28mm、ケース内深さ20mm

容量（約）：5g

販売ショップ：セリア

JANコード：4900662765025

100均では珍しい内蓋付き！セリアの『クリームケース 2P』が優秀

旅行に欠かせないアイテムといえば、コスメの詰め替え容器ですよね。100均でもさまざまなタイプが販売されていますが、クリーム系の詰め替え容器は中身が漏れてしまわないか心配な面も…。

サイズも大きめの商品が多く、ちょうどいいものになかなか出会えなかったのですが、セリアで良い商品に出会いました！『クリームケース 2P』をご紹介します。

容量は約5g。数日分のスキンケアや、ポーチに忍ばせておくハンドクリームの小分けにぴったりのサイズ感です。

2個セットなので、朝用・夜用で使い分けることも可能。中身が見えすぎず、ポーチの中で主張しすぎない、シンプルで清潔感のあるホワイトカラーなのもポイントです。

100均の詰め替え容器としては珍しい内蓋が付属しています。美容クリームやハンドクリームなど、少し柔らかめのテクスチャーのものを入れても安心！

外蓋への付着や液漏れを防いでくれる頼もしい仕様です。

詰替えも楽で準備もスムーズ◎最後まで無駄なく使いきれる作り！

ジャータイプなので口が広めで、詰め替えやすいのもGOOD。ボトルのノズルやチューブから、そのまま詰め替えることができ、旅行の準備もスムーズです。

また、ケースの内底がなめらかなカーブになっており、最後までクリームをすくい取りやすい作り。無駄なく最後まで使い切ることができます！

今回は、セリアの『クリームケース 2P』をご紹介しました。

2個で110円（税込）と高コスパだから、気軽に買い足しやすいのも魅力！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。