100均のスプーンがハイスペすぎる！これ1本で調理もできる！洗い物も減らせる便利グッズ

ダイソーで見つけたスプーンが想像以上にハイスペックで驚きました！なんと耐熱温度が260℃まで対応しているのが特徴。食事だけでなく調理にも使えて便利です。洗い物が減るので家事がちょっぴり楽になるのも嬉しいポイント！おうちだけでなくアウトドアシーンでも活躍すること間違いなしですよ◎

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商品情報

商品名：PPS 樹脂製スプーン（18cm）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480327938

100円で買えるのが凄い！ダイソーで見つけた高スペックなスプーン

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『PPS 樹脂製スプーン（18cm）』という商品。耐熱性に優れた素材を使用した、100円ショップではちょっと珍しいタイプのスプーンです。

シンプルなデザインで一般的なものとはあまり変わらないように見えますが、かなり高スペックで優秀なアイテムなんです！

高い耐熱性を持つPPS樹脂製で、耐熱温度が260℃まで対応しているのが最大の特徴。食事だけでなく調理にも使用できます。

食洗機にも対応しているのでお手入れも楽ちんです！

金属製のスプーンとは異なり、柄が熱くならないのもGOOD。裏側が滑りにくい形状になっており、持ちやすいのもありがたいです！

熱源から距離を取れるよう、柄が長めに設計されています。柄の先端が引っ掛けやすい形状になっている上、穴が開いているので、フックなどに掛けて保管できるのも魅力です。

調理と食事がこれ1本で完結！家事の負担も減らせる◎

とにかく熱に強いので調理をしたあとに、そのまま同じスプーンで熱々の料理をいただくことができて便利！洗い物も減らせます。

また、フライパンなどの調理器具を傷つけにくいので、安心して使用できます。

あくまでもスプーンなので、普段の感覚で口に運べるのがいいなと思いました。熱に強く扱いやすいので、アウトドアシーンにも最適です！

今回は、ダイソーの『PPS 樹脂製スプーン（18cm）』をご紹介しました。

調理と食事用のツールが1つで完結するので、家事の負担も減らせるのがいいなと思いました！見た目もスッキリしていて、食卓に馴染みやすいです。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。