100均で買えるなら…もう本物じゃなくていいや！「安い・軽い・手間なし」の300円グッズ

今回紹介するのは、ダイソーのインテリア売り場で購入したフェイクグリーン！本物はお世話する手間がかかったり、虫が出たりと大変ですが、フェイクなら安い・軽い・手間なしで取り入れやすいんです。お手頃価格ながらクオリティが高く、お部屋をお洒落に演出してくれます。ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：グリーンポット（3）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480822068

もう失敗しない！ダイソーのフェイクグリーンで手軽におしゃれを楽しむ

お部屋にあるとお洒落なグリーン。

でもズボラな筆者にとっては枯らさずにお世話をしたり、虫が出ないよう対策したりするのがハードルが高く、挑戦してはあきらめてを繰り返していました…。

そんなときに出会ったのがダイソーの『グリーンポット（3）』。なんとオリーブのフェイクグリーンが330円（税込）で売られていたんです。

近くで見ると葉や実のフェイク感は否めませんが、遠目で見る分には本物そっくり！水やりは不要で、ホコリが気になったときにサッと拭き取るだけです。

残念な点は土の部分。葉や実に比べるとよりフェイク感が目立ちます。ただフェイクだからこそ周りが汚れる心配がありません。

気になる場合は、ストーンなどを購入して敷き詰めるなどのアレンジがおすすめですよ！

300円だけど存在感バツグン！お部屋に癒やし空間を作れる

実際に置いてみるとこんな感じ。330円（税込）とお手頃価格ですが、高さが約27〜28cmほどと存在感があり、ひとつ置くだけでもお洒落な癒やし空間になります。

鉢植え部分も大きいですが全体的に軽量な作りで、万一落下しても本物の陶器や石を使った鉢植えほど大きなトラブルにはなりませんよ。

今回はダイソーで購入した『グリーンポット（3）』をご紹介しました。遠目で見れば本物そっくりで、もう本物じゃなくていいや！と思えるクオリティ。

安い・軽い・手間なしのおすすめグリーンなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。