100均で急いで追加買い！「家族分も総取り換え！」「一度使うと元には戻れん…」高見え食器

最近、プラスチック製の食器が増えてきましたが、見た目の安っぽさが気になり、あまり手を出してきませんでした。そんなイメージを覆したのが、ダイソーの『穂 茶碗 12.5cm』。プラ製とは思えないほど重厚感がある上、電子レンジや食洗機の使用が可能だったりと至れり尽くせり。追加で買うほど溺愛しています♡

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商品情報

商品名：穂 茶碗 12.5cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W125×D125×H61mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4955959169604

プラスチック製の食器の常識が変わる！追加買いしたダイソーのお茶碗

最近はプラスチック製の食器が増えてきましたが、チープな印象が苦手だった筆者。

多少重たくても陶器製のアイテムを好んで使っていましたが、そんなイメージを変えてくれたのがこの『穂 茶碗 12.5cm』です。

サイズは約W125×D125×H61mm。マットな質感で高級感がありますが、なんとポリプロピレン製。持ってみると驚くほど軽く、食事中はもちろん、洗い物でも手が疲れないのが◎

家族の分も全部これに取り換えたくなるほど、扱いやすさが抜群に良い商品なんです。

便利すぎてもう手放せない！ダイソーの『穂 茶碗 12.5cm』

耐熱温度は約140度。電子レンジでのあたために対応しているので、家事もスムーズになります。

また、食器洗浄機や乾燥機の使用も可能。さらに熱湯OKと、至れり尽くせりです。

そして、お茶碗の表面に凹凸があるため、米粒がくっつきにくいのも魅力。

残さずキレイに食べられるのはもちろん、お米がへばりつきにくいため、使った後もお茶碗を洗いやすいのが嬉しいポイントです。

陶器に比べて割れにくいので、毎日使いにもってこい。一度使うともう元には戻れない優秀なアイテムです。

今回はダイソーの『穂 茶碗 12.5cm』をご紹介しました。

プラスチックとは思えないほど重厚感があり、シックな見た目で白いご飯が映えるダイソーのプチプラ食器。見た目の良さと扱いやすさを兼ね備えたおすすめ商品です。

食卓が整い、家事も楽になる有能さ。気になった方はぜひ、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。