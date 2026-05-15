このサイズ探してたよ！「正直嵩張って使わなくなってた…」スリムタイプの100均ローラー

ボディローラーは体を手軽にほぐせるのが魅力ですが、サイズが大きい点が気になっていました。もっと保管しやすく扱いやすいのが理想…そう思っていたら、ダイソーからスリムタイプのボディローラーが登場していました！サイズが小さいので自然な体勢でほぐしやすく、数分でスッキリ！いつでもパッと使えて習慣化できます。

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商品情報

商品名：ボディローラー

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：直径8cm×幅30cm

耐荷重: 60kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480867212

扱いやすいスリムタイプが嬉しい！ダイソーの『ボディローラー』

体を手軽にほぐせるボディローラー。硬くなった筋肉や筋膜をほぐして血液循環を促してくれるので、筆者もストレッチついでにボディローラーを使用しています。

ただ、ボディローラーってどれも嵩張るなぁ…というのが正直なところ。もう少しスリムで保管しやすく、扱いやすいサイズ感のものを探していました。

そんな中、ダイソーのエクササイズ用品売り場で気になるボディローラーを発見！価格は330円（税込）です。

まず注目したいのが、ボディローラーの使い心地の良さを左右すると言っても過言ではない凹凸部分です。2種類の凹凸が配置されており、脚を置く位置を変えるだけで刺激の強さを調整できます。

凹凸の部位によって刺激の強さが異なり、自分好みに体をほぐせるのが嬉しいです！

しかも、サイズが約直径8cm×幅30cmと従来のボディローラーと比べてもスリムなので、デスクの下や棚の隙間など、使いたい場所にすぐ置いておけるのがお気に入り。目につく場所に置くことで習慣化しやすいです。

コンパクトだから自然な体勢でほぐせる◎数分でスッキリ！

ボディローラー自体は丈夫な作りで、体重をかけてもしなったり凹んだりすることなく、安定して使い続けられます。

ただし、耐荷重は60kgとなっていますが、パッケージの説明に書かれている通り本体に全体重を乗せない使用方法が推奨されています。

一般的なローラーよりも直径が小さめに設計されているため、自然な体勢で転がしやすいです。おうちで使用するなら椅子に座った状態で、足裏をころころと転がすだけでも気持ちが良く、手軽にほぐすことができます。

凹凸自体は指で押すと少しつぶれるくらいの硬さですが、実際に脚を乗せてみるとかなりの刺激があります！数分ほぐすだけでもスッキリしました。

短時間でも効率的にケアが可能。デスクワークや立ち仕事でむくみや疲れ、凝りを感じたときに、大人のためのセルフケアとして手軽に取り入れられるアイテムでした！

ダイソーで『ボディローラー』を見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。