17日に結成お披露目ライブを名古屋市内で開催予定だった、アイドルユニット「りんゆい」公式Xは15日、メンバー伊藤梨花の事務所契約違反が発覚し「2026年5月14日をもちまして、事務所を退所する運びとなりましたのでお知らせいたします」と発表した。

「予定しておりました『りんゆい』の結成は中止とさせていただき、『りんゆいお披露目会Live』は払い戻しの手続きをとらせていただきます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様におかれましては突然のご報告となりましたことを心よりお詫びもうしあげます」と、お披露目を2日後に控えた中、ユニットの結成自体、中止すると決定した。

さらに事務所退所に伴い「5月24日（日）『miniちかっぱ祭名古屋』の『りんゆい』の出演もキャンセルとさせて頂きます。6月6日（土）『お願い!!フルハウス〜昔も今も今日だけ!!みんな集合★〜』への伊藤梨花の出演はありません」とした。

伊藤と、りんゆいを結成予定だった月永ゆいも「楽しみに待っていてくれた皆さん、突然のご報告となってしまい申し訳ございません」と謝罪した。

月永自身、元SKE48＆AKB48の北川綾巴（27）がプロデュースする、名古屋市を拠点に活動する6人組アイドルグループ「お願い!!フルハウス」からの卒業を発表しており、6月17日には名古屋市内で「月永ゆい卒業公演〜君と1135日の運命」を控えている。