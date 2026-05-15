TWICE・MOMO（モモ、29）のヘソ出しルックが、韓国で話題になった。13日に自身のSNSで、イタリアのブランド「MIU MIU（ミュウミュウ）」の銀座店オープンイベントに参加したことをファンに報告し、現場で撮影した複数の写真を掲載した。

韓国メディアのマイデーリーは15日「ヘソが少し見えただけなのに…銀座を揺るがしたモモのSライン」のタイトルで「モモが独自のビジュアルと致命的な雰囲気で東京の銀座を席巻した」と報じた。

さらに「華やかでありながら、妖艶な雰囲気で視線を圧倒した。高級感のあるグリーンパターンのヴィンテージソファの上でポーズをとった彼女は、挑発的なポーズとカメラに向けた魅惑的な視線で、セクシークイーンの帰還を告げた。特に無関心なようでありながらも強烈な表情演技は、極限の没入感を提供した」と絶賛した。

ポイントはヘソ出しルックだった。「幻想的な美しさと健康的な美しさが共存するモモの個性的な雰囲気に、ファンからの称賛が続いている。ベストの下に少し見える、引き締まったへそは、彼女の健康的な魅力を倍増させ、大胆で洗練されたスタイリングでファッショニスタらしい姿を見せた」と伝えた。