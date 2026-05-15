双子の漫才コンビ「吉田たち」こうへい（38）が15日までにXやインスタグラムを更新。吉本の重鎮・桂文枝（82）が自分たちのサッカーチームのスポンサーになったことを明かした。

「吉田たちシティの新ユニフォームです。この新ユニフォームなのですが、先日桂文枝師匠のラジオに出演させていただいた時『若手芸人で草サッカーチームやってるのでスポンサーになってください！』とノリで言わせてもらった所、師匠から後日、本当にユニフォームをプレゼントしていただきました」と、Xで喜びを語った。

こうへいは、さらに「この胸の紋も文枝師匠の紋なのです！ カッコいい！ よしもとに入った20年で間違いなく1番のサプライズでした！ 僕みたいな若輩者が言うのもおこがまし過ぎるのですが、芸人の『粋』とはまさにこの事だと思いました。文枝師匠、本当にありがとうございました。漫才もサッカーも上手くなります！」と続けた。

吉田たちシティとは、吉田たちのゆうへい、こうへいが率いる芸人サッカーチーム。新しいユニフォームを着て、文枝とともに撮影した記念ショットもアップした。文枝は「BUNSHI」とネームが入り、六代に合わせて「背番号6」のユニフォームを手に、写真に収まっている。

吉田たちシティには、ダブルアートの真べぇ、ポチのこうたろう、ルージュの田中昭太、ジョックロックのゆうじろーらも参加している。