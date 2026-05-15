四角顔の人は頑固で粘着力があるの？【改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習】

人相学では四角顔は頑固で粘着力があるとみる

四角顔 筋骨型 100％

頑固で粘着力がある

骨張った四角い顔で、筋肉質で引き締まった精悍な顔が筋骨型です。額は広くて四角く、目は少しくぼみ気味で眼光が鋭く、耳は四角で、硬く厚い人です。耳たぶは欠けている人と欠けていない人がいます。

肉があまりついていない骨張った頰で、鼻は太くて硬い印象です。全体的に肉が引き締まり、小鼻は横に力強く張っています。口元が引き締まった四角い口で、あごもえらが張って角ばり、引き締まっています［図39］

社交性はあまりなく、人間としての器もあまり大きいほうではないでしょう。

単純で思慮が浅い傾向にあるので、どうしても目先のことで物事を判断しやすいところがあります。

しかし、粘着力、意志力、忍耐力に優れているため、目標や目的がはっきりしていれは、どんな困難も乗り越えて、必ず最後までやり遂げるでしょう。不屈の闘志を持ち、意地っ張りなので、頑固にマイペースを通します。

企画力はあまりありませんが、冷静で処理能力に優れています。職業としては、消防士、自衛官、警察官に向いています。

考え方が合理的で情に欠ける面もあり、家族には苦労をかけますが、誠実で心変わりが少ない人です。ただ、どうしてもその頑固さゆえに人生においては波乱が多いでしょう。

身体が丈夫でよく働くので、金銭的にはある程度恵まれますが、財産を残すことは難しいようです。

【出典】『改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習』著：黒川兼弘