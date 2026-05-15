重たい気持ちを軽くしてくれるカード？「青龍カード」とは！？【指導霊さんオラクルカード】

気持ちを軽くしてくれるカード？龍神カード5 青龍

５ 青龍（せいりゅう）

重い荷物を下ろそう





基本解説

清々しい水の流れ、そんなオーラをまとう青龍のテーマは、デトックス全般。余分なものをもたずに、清々しく澄み渡った心で毎日を過ごしていけたらどれだけ心地良いかを、私たちに教えてくれているようです。心地良さの第一歩として、まずは「～するべき」「～しなければいけない」といった「べき・ねば」の思考を手放すと良さそう。背負ってきた重い荷物をよっこいしょ！と下ろすような感覚です。重圧から解放されて、すっきりと身軽な状態で新しい一歩を踏み出し、新しい流れを呼び込むときがきたことを、知らせてくれています。

チャネリングメッセージ

大きな安らぎに包み込まれているような、自分にとって最高に心地良い流れのなかで、たゆたうようにリラックスした状態で、毎日をいい気分で過ごしたいーー。そのような気持ちが芽生えてきてはいませんか？まだ気づいていないだけで、青龍がカードを通じてあなたに知らせに来たのかもしれません。常にいい気分でいるのは難しくても、そうあろうと努めることは難しくないはず。不要な物を手放す、モヤモヤする人間関係を切り離す、一日10分で自分の心が満たされる時間を作ってみる。そのような心がけひとつでエネルギーが循環し始めて、少しずつ清らかになっていくのを感じられるでしょう。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。