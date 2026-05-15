姫路のラッパーTaiyohがソロ2年ぶり新曲リリース、年内に1stフルアルバムも
姫路出身のラッパーTaiyohが、ソロとしては2年ぶりとなる新曲「Sauce」(Prod. Pache)をリリースした。
これまで所属するMaisonDeメンバーとのリリースはあったが、単独ソロ名義としてはおよそ2年ぶりとなる。
さらに年内に1stフルアルバムをリリースすることが同時に発表となった。
＜リリース情報＞
Taiyoh
「Sauce (Prod. Pache)」
配信中
Lyric：Taiyoh
Music：Pache
Produced by Pache
Recorded by Taiyoh @ MaisonDe Studio
Mixed & Mastered by Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Artist Photo & Cover Art by cherry chill will.
Label：Poetic Justice
Catalog Number：PTJS-0006
Taiyoh https://www.instagram.com/taiyoh_maisonde/
MaisonDe https://www.instagram.com/maisondeofficial/
