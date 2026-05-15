「綺麗すぎます」“黒髪大賞”特別賞の高木美帆に反響 インスタで報告「眩しい 美しい」 大賞は白鳥玉季
俳優の白鳥玉季（16）と日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得して引退した元スピードスケート選手の高木美帆（31、高＝はしごだか）が14日、都内で行われた「今、もっとも黒髪の似合う方」に向けて、その美しさを称え贈る「柳屋あんず油」Presents黒髪大賞の授賞式に登壇。白鳥は大賞、高木は特別賞を受けた。
【写真】「眩しい 美しい」黒髪大賞を授賞した白鳥玉季＆高木美帆
トロフィーを授与された白鳥は「登壇前にあんず油のスプレーをかけてもらって、ツヤツヤになりました！どうですか？」と来場者に問いかける場面も。ステージ映えする艶やかな黒髪について触れられると、「やったー！」と元気いっぱいに喜びを見せた。
特別賞を受賞した高木は「これまではアスリートとして自分の能力を高めることを第一にしてきましたが、その中でも黒髪をきれいに伸ばしていく過程は大切にしていました。引退後もこうして賞をいただけてうれしいです」と受賞の喜びを語った。
イベント内では高木へのサプライズとして誕生日ケーキが登場。「すごい、おいしい！」と笑顔を見せながら、「こういうタイミングでサプライズをしていただくのは初めて。自分のためにこんなに素敵で高さのあるケーキを用意していただいて感激しています。予想していなかったので頭が真っ白です。今年最初の誕生日ケーキをいただきました」と喜びを語った。
さらに、イベントの最後には、現役生活が一区切りついたこのタイミングで受賞できてうれしいです。黒髪に対する意識も変わったタイミングでした」とコメント。過去にヘアドネーションを経験したことにも触れ、「今回の受賞をきっかけに、改めてまたヘアドネーションができたらと思いました」と話した。
高木は自身のインスタグラムでも写真とともに受賞を報告。コメント欄には「綺麗すぎます」「眩しい 美しい」などの反響が寄せられている。
【写真】「眩しい 美しい」黒髪大賞を授賞した白鳥玉季＆高木美帆
トロフィーを授与された白鳥は「登壇前にあんず油のスプレーをかけてもらって、ツヤツヤになりました！どうですか？」と来場者に問いかける場面も。ステージ映えする艶やかな黒髪について触れられると、「やったー！」と元気いっぱいに喜びを見せた。
イベント内では高木へのサプライズとして誕生日ケーキが登場。「すごい、おいしい！」と笑顔を見せながら、「こういうタイミングでサプライズをしていただくのは初めて。自分のためにこんなに素敵で高さのあるケーキを用意していただいて感激しています。予想していなかったので頭が真っ白です。今年最初の誕生日ケーキをいただきました」と喜びを語った。
さらに、イベントの最後には、現役生活が一区切りついたこのタイミングで受賞できてうれしいです。黒髪に対する意識も変わったタイミングでした」とコメント。過去にヘアドネーションを経験したことにも触れ、「今回の受賞をきっかけに、改めてまたヘアドネーションができたらと思いました」と話した。
高木は自身のインスタグラムでも写真とともに受賞を報告。コメント欄には「綺麗すぎます」「眩しい 美しい」などの反響が寄せられている。