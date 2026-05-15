関西を中心に18年から活動している女性アイドル・グループ「W.ダブルヴィー」は15日までにXで声明を発表。メンバーのあやかについて、SNSで流れた情報に関し、グループ活動における契約違反が確認されたため「本人および関係社との協議の結果、グループを脱退する運びとなりました」と、あやかの脱退を発表した。

あやかをめぐっては、X上にLINEのやりとりの画像が流出し、拡散されていた。

その中で、メンバーの、にこと、みおについて触れ、「にこ複数のオタクと繋がってるのバレてるし、みお運営とオタクと繋がってるし」と、同僚のメンバーが不適切な関係を持っているかのような発言もしていた。W.ダブルヴィーは声明の中で、にこと、みおについて「事実確認をしたところ、みおは事実無根としており、にこは1年以上前にメンバー・運営含め話し合いにて解決済みの案件となっております。つきましては、みお・にこ共に活動を継続してまいります」とした。

また、あやかは、自身のXで「この度は私の軽率な行動によりグループおよび関係者の皆様、そして応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません」と謝罪。「あと先を考えずにしてしまった自分の行動で皆様の期待を裏切る結果となってしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と猛省した。

さらに、にこと、みおに関する発言についても「一緒に活動しているメンバーについて事実とは異なる内容を文面に残してしまって拡散されている件についても、ファンの皆様に誤解を招いてしまい、ご迷惑とご心配をおかけしてしまって申し訳ございません」と、自らの発言が虚偽であると認めた。その上で「今まで約4年間、たくさんの応援をありがとうございました。この度は本当に申し訳ございませんでした」と謝罪を重ねた。