コメ兵ホールディングス<2780.T>が寄り付き買い先行で始まったものの、その後に軟化する展開となった。ジュエリーや高級時計などブランド品のリユースを手掛けるが、足もとの業績は好調を極めている。１４日取引終了後に発表した２６年３月期決算は売上高が前の期比３９％増の２２１７億７００万円、営業利益が同５０％増の９２億８８００万円と急拡大し、いずれも過去最高を大幅更新。



更に２７年３月期も２ケタ増収増益路線を継続する見通しで、売上高は前期比１４％増の２５２０億円、営業利益は同１６％増の１０８億円を見込んでいる。年間配当は前期実績に２円上乗せした１０８円を計画し、これで６期連続の増配となる。ただ、前期の好決算については今月８日の上方修正発表によって織り込み済みで、今期の業績見通しに関してもやや保守的なガイダンスと捉えられた感がある。また、「増配は既定路線とみられていたが、期待するほど上積みがなかった」（中堅証券ストラテジスト）という見方が投資マネーの売りを誘導した可能性がある。



出所：MINKABU PRESS