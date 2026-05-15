ＦＵＪＩはカイ気配で水準切り上げ、２７年３月期連続最高益・大幅増配へ

ＦＵＪＩ<6134.T>はカイ気配スタートで水準を切り上げている。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を２１１０億円（前期比１６．８％増）、営業利益を４３６億円（同４８．９％増）と発表。連続で過去最高益を更新する見通しを示した。配当予想も１９０円（前期９０円）と大幅増額した。これが買い材料視されている。



主力の電子部品実装ロボットで、ＡＩ関連やデータセンター需要の増加、自動車の電動化・高度化の進展など成長分野のニーズを的確に捉えていく構え。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が１８０６億４２００万円（前の期比４１．８％増）、営業利益が２９２億８２００万円（同２．１倍）だった。



出所：MINKABU PRESS