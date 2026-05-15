第一稀元素化学工業<4082.T>は大幅続落している。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３７０億円（前期比３．５％増）、営業利益予想は３０億円（同１３．８％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りがでている。ハイブリッド車需要が堅調に推移し増収となる一方、利益面では設備修繕費用や研究開発費の増加などが負担となる。なお、年間配当予想は中間・期末各１５円の合計３０円（前期実績は２８円）を見込む。



２６年３月期は売上高が３５７億５１００万円（前の期比６．３％増）、営業利益が３４億７９００万円（同５２．４％増）だった。自動車排ガス浄化触媒用途を中心に販売が増えたなか、稼働率の向上に伴う生産効率の改善などが利益に貢献した。



出所：MINKABU PRESS