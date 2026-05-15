堀場製は７連騰で新値追い、半導体受注動向を踏まえ通期業績予想を引き上げ

堀場製作所<6856.T>は大幅高で７連騰。新値追いとなっている。１４日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の３４５０億円から３７３０億円（前期比１２．０％増）、営業利益予想を５６０億円から６８０億円（同２８．２％増）に変更しており、好感した買いが集まっている。半導体受注の動向や想定為替レートの変更を踏まえ、先端材料・半導体セグメントの増収増益幅を大きく引き上げた。想定為替レートは１ドル＝１４５円から１５５円、１ユーロ＝１７５円から１８０円とする。



１～３月期は売上高が８４５億２９００万円（前年同期比１７．６％増）、営業利益は１２４億８０００万円（同６．２％増）だった。エネルギー・環境セグメントが大幅な増収増益で業績を牽引。ＥＶシフトが緩やかになり、燃焼計測などの需要が増加したことで自動車関連の販売が増えた。先端材料・半導体セグメントは増収だったものの、新工場の稼働に伴う費用増加などにより減益で着地した。



出所：MINKABU PRESS