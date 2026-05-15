こんなモナキ見たことがない！『anan』で色香漂う表情と佇まいを披露

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モナキが、6月24日に発売される『anan』のスペシャルエディション表紙に登場する。

■ananすぎるモナキが満載

4月にリリースしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連の動画で大バズり中のモナキ。純烈の弟分として結成され、それぞれのメンカラのカラージャケットでの王子感漂う、王道コーラスグループとしての姿が印象的な彼らが、いつもとはまるで別人のようなヘアメイク×衣装で登場する。

メンカラスーツなのになんだか世界線が違いすぎるモナキ、ナポレオンジャケットやファーコートでまるでバンドマンのようなモナキ…。4人のポテンシャル全開、色香漂う表情と佇まいに注目だ。

■2号にわたってモナキを大特集

5月20日発売「守れ！夏の肌と髪 2026」特集号では、CLOSE UPでオールブラックのスタイリングでクールに登場。7ページにわたり普段なかなか語られない肌と髪ケアについて語ったメンバーたち。

6月24日発売の今回の企画では、13ページにわたりモナキが登場。特集に合わせたそれぞれのボディメイクについての話の他、自身のトリセツ、他メンバーのトリセツ、さらにはこれまでの活動を振り返ってのエモみたっぷりな話も披露した。

モナキを知らない人にとっては“入門編”的な一冊に。モナキかじりたての初心者、モナキを推している“モナカマ”（モナキのファンネーム）両方にオススメの特集となっている。

また、各メンバー、そして4人揃っての爆盛れカットを『anan』表紙風にデザインして特製シールに。全12種の“バチいけ☆シール”をお見逃しなく。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2026.06.24 ON SALE

『anan』2501号スペシャルエディション

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/