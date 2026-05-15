15日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比21.2％減の566億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.0％減の390億円となっている。



個別ではｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジなし） <2247> 、ＮＥＸＴＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０ <1311> など54銘柄が新高値。ｉシェアーズ グリーンＪリート ＥＴＦ <2852> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 <495A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> など22銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が8.06％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が3.12％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は3.51％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> は3.29％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は3.28％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は3.04％安と大幅に下落している。



日経平均株価が548円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金272億3900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均341億1200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が23億8900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が23億3400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が18億7400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が12億5700万円の売買代金となっている。



株探ニュース