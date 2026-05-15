決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … トライアル、Ｓクリプトエ、精工技研 (5月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4222> 児玉化 東Ｓ -22.11 5/14 本決算 -25.96
<5137> スマートＤ 東Ｇ -19.87 5/14 上期 -2.05
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東Ｇ -19.84 5/14 本決算 0.49
<141A> トライアル 東Ｇ -19.59 5/14 3Q 38.64
<330A> タレントＸ 東Ｇ -17.64 5/14 本決算 -51.63
<6771> 池上通 東Ｓ -17.09 5/14 本決算 -72.07
<3936> ＧＷ 東Ｇ -16.99 5/14 本決算 -60.13
<3787> テクノマセマ 東Ｓ -16.95 5/14 本決算 -67.92
<4918> アイビー 東Ｓ -16.92 5/14 本決算 4.17
<8891> ＡＭＧＨＤ 東Ｓ -16.24 5/14 本決算 -44.81
<3900> クラウドＷ 東Ｇ -16.22 5/14 上期 -63.32
<7133> ヒュウガプラ 東Ｇ -15.51 5/14 本決算 8.63
<6180> ＧＭＯメディ 東Ｇ -15.34 5/14 1Q -39.82
<5858> ＳＴＧ 東Ｇ -15.25 5/14 本決算 10.53
<5994> ファインシン 東Ｓ -14.70 5/14 本決算 6.10
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 東Ｓ -14.68 5/14 1Q 9.80
<3624> アクセルＭ 東Ｇ -14.67 5/14 上期 赤拡
<5698> エンビプロ 東Ｓ -14.59 5/14 3Q 144.40
<4013> 勤次郎 東Ｇ -14.36 5/14 1Q -8.60
<4288> アズジェント 東Ｓ -14.23 5/14 本決算 -62.96
<4395> アクリート 東Ｇ -14.17 5/14 1Q -27.43
<5381> マイポックス 東Ｓ -13.98 5/14 本決算 46.82
<4316> ビーマップ 東Ｇ -13.66 5/14 本決算 黒転
<4584> キッズバイオ 東Ｇ -13.22 5/14 本決算 －
<6177> アップバンク 東Ｇ -12.84 5/14 1Q 赤拡
<5590> ネットスタズ 東Ｇ -12.73 5/14 1Q 209.62
<4664> ＲＳＣ 東Ｓ -12.54 5/14 本決算 -47.01
<5162> 朝日ラバー 東Ｓ -12.34 5/14 本決算 -35.45
<7851> カワセコンピ 東Ｓ -11.62 5/14 本決算 -73.33
<7048> ベルトラ 東Ｇ -11.52 5/14 1Q 赤転
<6834> 精工技研 東Ｓ -11.44 5/14 本決算 3.21
<7409> エアロエッジ 東Ｇ -11.14 5/14 3Q 81.46
<5721> Ｓクリプトエ 東Ｓ -10.64 5/14 本決算 －
<4192> スパイダー 東Ｇ -10.59 5/14 1Q 黒転
<4596> 窪田製薬ＨＤ 東Ｇ -10.00 5/14 1Q 赤拡
<146A> コロンビア 東Ｓ -9.99 5/14 1Q 51.21
<6069> トレンダ 東Ｇ -9.72 5/14 本決算 11.88
<5285> ヤマックス 東Ｓ -9.72 5/14 本決算 -5.94
<196A> ＭＦＳ 東Ｇ -9.49 5/14 3Q -55.75
<335A> ミライロ 東Ｇ -9.33 5/14 上期 -48.39
<2469> ヒビノ 東Ｓ -9.30 5/14 本決算 -11.10
<3727> アプリックス 東Ｇ -9.30 5/14 1Q 赤転
<3446> Ｊテック・Ｃ 東Ｓ -9.28 5/14 3Q 赤縮
<9127> 玉井船 東Ｓ -9.23 5/14 本決算 -12.77
<7212> エフテック 東Ｓ -9.09 5/14 本決算 -45.30
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ -9.05 5/14 本決算 36.48
<5138> リベース 東Ｇ -8.62 5/14 本決算 -32.32
<6444> サンデン 東Ｓ -8.43 5/14 1Q 黒転
<2667> イメージワン 東Ｓ -8.40 5/14 上期 赤拡
<478A> フツパー 東Ｇ -8.28 5/14 1Q －
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4222> 児玉化 東Ｓ -22.11 5/14 本決算 -25.96
<5137> スマートＤ 東Ｇ -19.87 5/14 上期 -2.05
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東Ｇ -19.84 5/14 本決算 0.49
<141A> トライアル 東Ｇ -19.59 5/14 3Q 38.64
<330A> タレントＸ 東Ｇ -17.64 5/14 本決算 -51.63
<6771> 池上通 東Ｓ -17.09 5/14 本決算 -72.07
<3936> ＧＷ 東Ｇ -16.99 5/14 本決算 -60.13
<3787> テクノマセマ 東Ｓ -16.95 5/14 本決算 -67.92
<4918> アイビー 東Ｓ -16.92 5/14 本決算 4.17
<8891> ＡＭＧＨＤ 東Ｓ -16.24 5/14 本決算 -44.81
<3900> クラウドＷ 東Ｇ -16.22 5/14 上期 -63.32
<7133> ヒュウガプラ 東Ｇ -15.51 5/14 本決算 8.63
<6180> ＧＭＯメディ 東Ｇ -15.34 5/14 1Q -39.82
<5858> ＳＴＧ 東Ｇ -15.25 5/14 本決算 10.53
<5994> ファインシン 東Ｓ -14.70 5/14 本決算 6.10
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 東Ｓ -14.68 5/14 1Q 9.80
<3624> アクセルＭ 東Ｇ -14.67 5/14 上期 赤拡
<5698> エンビプロ 東Ｓ -14.59 5/14 3Q 144.40
<4013> 勤次郎 東Ｇ -14.36 5/14 1Q -8.60
<4288> アズジェント 東Ｓ -14.23 5/14 本決算 -62.96
<4395> アクリート 東Ｇ -14.17 5/14 1Q -27.43
<5381> マイポックス 東Ｓ -13.98 5/14 本決算 46.82
<4316> ビーマップ 東Ｇ -13.66 5/14 本決算 黒転
<4584> キッズバイオ 東Ｇ -13.22 5/14 本決算 －
<6177> アップバンク 東Ｇ -12.84 5/14 1Q 赤拡
<5590> ネットスタズ 東Ｇ -12.73 5/14 1Q 209.62
<4664> ＲＳＣ 東Ｓ -12.54 5/14 本決算 -47.01
<5162> 朝日ラバー 東Ｓ -12.34 5/14 本決算 -35.45
<7851> カワセコンピ 東Ｓ -11.62 5/14 本決算 -73.33
<7048> ベルトラ 東Ｇ -11.52 5/14 1Q 赤転
<6834> 精工技研 東Ｓ -11.44 5/14 本決算 3.21
<7409> エアロエッジ 東Ｇ -11.14 5/14 3Q 81.46
<5721> Ｓクリプトエ 東Ｓ -10.64 5/14 本決算 －
<4192> スパイダー 東Ｇ -10.59 5/14 1Q 黒転
<4596> 窪田製薬ＨＤ 東Ｇ -10.00 5/14 1Q 赤拡
<146A> コロンビア 東Ｓ -9.99 5/14 1Q 51.21
<6069> トレンダ 東Ｇ -9.72 5/14 本決算 11.88
<5285> ヤマックス 東Ｓ -9.72 5/14 本決算 -5.94
<196A> ＭＦＳ 東Ｇ -9.49 5/14 3Q -55.75
<335A> ミライロ 東Ｇ -9.33 5/14 上期 -48.39
<2469> ヒビノ 東Ｓ -9.30 5/14 本決算 -11.10
<3727> アプリックス 東Ｇ -9.30 5/14 1Q 赤転
<3446> Ｊテック・Ｃ 東Ｓ -9.28 5/14 3Q 赤縮
<9127> 玉井船 東Ｓ -9.23 5/14 本決算 -12.77
<7212> エフテック 東Ｓ -9.09 5/14 本決算 -45.30
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ -9.05 5/14 本決算 36.48
<5138> リベース 東Ｇ -8.62 5/14 本決算 -32.32
<6444> サンデン 東Ｓ -8.43 5/14 1Q 黒転
<2667> イメージワン 東Ｓ -8.40 5/14 上期 赤拡
<478A> フツパー 東Ｇ -8.28 5/14 1Q －
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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