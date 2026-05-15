―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4222> 児玉化 　　　　東Ｓ 　 -22.11 　　5/14　本決算　　　-25.96
<5137> スマートＤ 　　東Ｇ 　 -19.87 　　5/14　　上期　　　 -2.05
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 　東Ｇ 　 -19.84 　　5/14　本決算　　　　0.49
<141A> トライアル 　　東Ｇ 　 -19.59 　　5/14　　　3Q　　　 38.64
<330A> タレントＸ 　　東Ｇ 　 -17.64 　　5/14　本決算　　　-51.63

<6771> 池上通 　　　　東Ｓ 　 -17.09 　　5/14　本決算　　　-72.07
<3936> ＧＷ 　　　　　東Ｇ 　 -16.99 　　5/14　本決算　　　-60.13
<3787> テクノマセマ 　東Ｓ 　 -16.95 　　5/14　本決算　　　-67.92
<4918> アイビー 　　　東Ｓ 　 -16.92 　　5/14　本決算　　　　4.17
<8891> ＡＭＧＨＤ 　　東Ｓ 　 -16.24 　　5/14　本決算　　　-44.81

<3900> クラウドＷ 　　東Ｇ 　 -16.22 　　5/14　　上期　　　-63.32
<7133> ヒュウガプラ 　東Ｇ 　 -15.51 　　5/14　本決算　　　　8.63
<6180> ＧＭＯメディ 　東Ｇ 　 -15.34 　　5/14　　　1Q　　　-39.82
<5858> ＳＴＧ 　　　　東Ｇ 　 -15.25 　　5/14　本決算　　　 10.53
<5994> ファインシン 　東Ｓ 　 -14.70 　　5/14　本決算　　　　6.10

<3913> ＧｒｅｅｎＢ 　東Ｓ 　 -14.68 　　5/14　　　1Q　　　　9.80
<3624> アクセルＭ 　　東Ｇ 　 -14.67 　　5/14　　上期　　　　赤拡
<5698> エンビプロ 　　東Ｓ 　 -14.59 　　5/14　　　3Q　　　144.40
<4013> 勤次郎 　　　　東Ｇ 　 -14.36 　　5/14　　　1Q　　　 -8.60
<4288> アズジェント 　東Ｓ 　 -14.23 　　5/14　本決算　　　-62.96

<4395> アクリート 　　東Ｇ 　 -14.17 　　5/14　　　1Q　　　-27.43
<5381> マイポックス 　東Ｓ 　 -13.98 　　5/14　本決算　　　 46.82
<4316> ビーマップ 　　東Ｇ 　 -13.66 　　5/14　本決算　　　　黒転
<4584> キッズバイオ 　東Ｇ 　 -13.22 　　5/14　本決算　　　　　－
<6177> アップバンク 　東Ｇ 　 -12.84 　　5/14　　　1Q　　　　赤拡

<5590> ネットスタズ 　東Ｇ 　 -12.73 　　5/14　　　1Q　　　209.62
<4664> ＲＳＣ 　　　　東Ｓ 　 -12.54 　　5/14　本決算　　　-47.01
<5162> 朝日ラバー 　　東Ｓ 　 -12.34 　　5/14　本決算　　　-35.45
<7851> カワセコンピ 　東Ｓ 　 -11.62 　　5/14　本決算　　　-73.33
<7048> ベルトラ 　　　東Ｇ 　 -11.52 　　5/14　　　1Q　　　　赤転

<6834> 精工技研 　　　東Ｓ 　 -11.44 　　5/14　本決算　　　　3.21
<7409> エアロエッジ 　東Ｇ 　 -11.14 　　5/14　　　3Q　　　 81.46
<5721> Ｓクリプトエ 　東Ｓ 　 -10.64 　　5/14　本決算　　　　　－
<4192> スパイダー 　　東Ｇ 　 -10.59 　　5/14　　　1Q　　　　黒転
<4596> 窪田製薬ＨＤ 　東Ｇ 　 -10.00 　　5/14　　　1Q　　　　赤拡

<146A> コロンビア 　　東Ｓ　　 -9.99 　　5/14　　　1Q　　　 51.21
<6069> トレンダ 　　　東Ｇ　　 -9.72 　　5/14　本決算　　　 11.88
<5285> ヤマックス 　　東Ｓ　　 -9.72 　　5/14　本決算　　　 -5.94
<196A> ＭＦＳ 　　　　東Ｇ　　 -9.49 　　5/14　　　3Q　　　-55.75
<335A> ミライロ 　　　東Ｇ　　 -9.33 　　5/14　　上期　　　-48.39

<2469> ヒビノ 　　　　東Ｓ　　 -9.30 　　5/14　本決算　　　-11.10
<3727> アプリックス 　東Ｇ　　 -9.30 　　5/14　　　1Q　　　　赤転
<3446> Ｊテック・Ｃ 　東Ｓ　　 -9.28 　　5/14　　　3Q　　　　赤縮
<9127> 玉井船 　　　　東Ｓ　　 -9.23 　　5/14　本決算　　　-12.77
<7212> エフテック 　　東Ｓ　　 -9.09 　　5/14　本決算　　　-45.30

<7318> セレンＨＤ 　　東Ｇ　　 -9.05 　　5/14　本決算　　　 36.48
<5138> リベース 　　　東Ｇ　　 -8.62 　　5/14　本決算　　　-32.32
<6444> サンデン 　　　東Ｓ　　 -8.43 　　5/14　　　1Q　　　　黒転
<2667> イメージワン 　東Ｓ　　 -8.40 　　5/14　　上期　　　　赤拡
<478A> フツパー 　　　東Ｇ　　 -8.28 　　5/14　　　1Q　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース