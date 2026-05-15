―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9256> サクシード 　　東Ｇ 　 +38.52 　　5/14　本決算　　　 10.67
<6969> 松尾電 　　　　東Ｓ 　 +20.08 　　5/14　本決算　　　 32.04
<4040> 南海化学 　　　東Ｓ 　 +19.67 　　5/14　本決算　　　 32.95
<4771> Ｆ＆Ｍ 　　　　東Ｓ 　 +16.72 　　5/14　本決算　　　　7.62
<5027> エニマインド 　東Ｇ 　 +16.71 　　5/14　　　1Q　　　 50.00

<4619> 日特塗 　　　　東Ｓ 　 +16.06 　　5/14　本決算　　　　7.55
<7859> アルメディオ 　東Ｓ 　 +15.60 　　5/14　本決算　　　　赤縮
<8871> ゴールドクレ 　東Ｓ 　 +14.83 　　5/14　本決算　　　 65.91
<5029> サークレイス 　東Ｇ 　 +14.53 　　5/14　本決算　　　115.91
<6863> ニレコ 　　　　東Ｓ 　 +13.78 　　5/14　本決算　　　 11.48

<6195> ホープ 　　　　東Ｇ 　 +13.68 　　5/14　本決算　　　 24.86
<155A> 情報戦略テク 　東Ｇ 　 +12.99 　　5/14　　　1Q　　　344.90
<4486> ユナイト 　　　東Ｇ 　 +12.19 　　5/14　　　1Q　　　 72.22
<4937> ワクー 　　　　東Ｇ 　 +12.14 　　5/14　　上期　　　　黒転
<6613> ＱＤレーザ 　　東Ｇ 　 +11.27 　　5/14　本決算　　　　黒転

<6232> ＡＣＳＬ 　　　東Ｇ 　 +10.80 　　5/14　　　1Q　　　　赤拡
<3611> マツオカ 　　　東Ｓ 　 +10.78 　　5/14　本決算　　　 -9.11
<7716> ナカニシ 　　　東Ｓ 　 +10.71 　　5/14　　　1Q　　　111.27
<336A> ダイナマップ 　東Ｇ　　 +9.97 　　5/14　本決算　　　　　－
<4058> トヨクモ 　　　東Ｇ　　 +9.76 　　5/14　　　1Q　　　 81.38

<7069> サイバーバズ 　東Ｇ　　 +9.32 　　5/14　　上期　　　222.88
<5258> ＴＭＮ 　　　　東Ｇ　　 +9.20 　　5/14　本決算　　　　黒転
<343A> ＩＡＣＥトラ 　東Ｓ　　 +9.17 　　5/14　本決算　　　 19.21
<4377> ワンキャリア 　東Ｇ　　 +9.12 　　5/14　　　1Q　　　101.50
<7057> エヌシーエヌ 　東Ｓ　　 +8.23 　　5/14　本決算　　　 86.10

<5304> ＳＥＣカーボ 　東Ｓ　　 +8.10 　　5/14　本決算　　　-22.58
<366A> ウェルネス 　　東Ｇ　　 +8.05 　　5/14　本決算　　　 33.59
<4977> 新田ゼラチン 　東Ｓ　　 +7.97 　　5/14　本決算　　　　0.36
<7235> 東ラヂ 　　　　東Ｓ　　 +7.91 　　5/14　本決算　　　　2.32
<6380> オリチェン 　　東Ｓ　　 +7.59 　　5/14　本決算　　　　黒転

<5845> 全保連 　　　　東Ｓ　　 +7.44 　　5/14　本決算　　　 11.14
<9561> グラッドＣ 　　東Ｇ　　 +7.26 　　5/14　　　1Q　　　　黒転
<281A> インフォメテ 　東Ｇ　　 +7.24 　　5/14　　　1Q　　　　黒転
<3918> ＰＣＩＨＤ 　　東Ｓ　　 +7.10 　　5/14　本決算　　　 17.21
<1736> オーテック 　　東Ｓ　　 +7.02 　　5/14　本決算　　　　6.38

<2436> 共同ＰＲ 　　　東Ｓ　　 +6.66 　　5/14　　　1Q　　　 25.96
<8117> 中央自 　　　　東Ｓ　　 +6.65 　　5/14　本決算　　　　6.72
<7462> ＣＡＰＩＴＡ 　東Ｓ　　 +6.51 　　5/14　本決算　　　　黒転
<300A> ＭＩＣ 　　　　東Ｓ　　 +6.44 　　5/14　本決算　　　 20.55
<3710> ジョルダン 　　東Ｓ　　 +6.42 　　5/14　　上期　　　 61.32

<4464> ソフト９９ 　　東Ｓ　　 +6.35 　　5/14　本決算　　　 -2.78
<3803> イメージ情報 　東Ｇ　　 +6.18 　　5/14　本決算　　　　　－
<9337> トリドリ 　　　東Ｇ　　 +5.75 　　5/14　　　1Q　　　 68.81
<2788> アップル 　　　東Ｓ　　 +5.72 　　5/14　　　1Q　　　215.11
<2750> 石光商事 　　　東Ｓ　　 +5.60 　　5/14　本決算　　　 -0.09

<5884> クラダシ 　　　東Ｇ　　 +5.53 　　5/14　　　3Q　　　　黒転
<5597> ブルーイノベ 　東Ｇ　　 +5.53 　　5/14　　　1Q　　　　赤縮
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 　東Ｓ　　 +5.32 　　5/14　本決算　　　　2.30
<378A> ヒット 　　　　東Ｇ　　 +5.24 　　5/14　　　3Q　　　 33.22
<9980> ＭＲＫＨＬＤ 　東Ｓ　　 +5.15 　　5/14　本決算　　　117.39

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース