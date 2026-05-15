決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＱＤレーザ、ＡＣＳＬ、ブルーイノベ (5月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9256> サクシード 東Ｇ +38.52 5/14 本決算 10.67
<6969> 松尾電 東Ｓ +20.08 5/14 本決算 32.04
<4040> 南海化学 東Ｓ +19.67 5/14 本決算 32.95
<4771> Ｆ＆Ｍ 東Ｓ +16.72 5/14 本決算 7.62
<5027> エニマインド 東Ｇ +16.71 5/14 1Q 50.00
<4619> 日特塗 東Ｓ +16.06 5/14 本決算 7.55
<7859> アルメディオ 東Ｓ +15.60 5/14 本決算 赤縮
<8871> ゴールドクレ 東Ｓ +14.83 5/14 本決算 65.91
<5029> サークレイス 東Ｇ +14.53 5/14 本決算 115.91
<6863> ニレコ 東Ｓ +13.78 5/14 本決算 11.48
<6195> ホープ 東Ｇ +13.68 5/14 本決算 24.86
<155A> 情報戦略テク 東Ｇ +12.99 5/14 1Q 344.90
<4486> ユナイト 東Ｇ +12.19 5/14 1Q 72.22
<4937> ワクー 東Ｇ +12.14 5/14 上期 黒転
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ +11.27 5/14 本決算 黒転
<6232> ＡＣＳＬ 東Ｇ +10.80 5/14 1Q 赤拡
<3611> マツオカ 東Ｓ +10.78 5/14 本決算 -9.11
<7716> ナカニシ 東Ｓ +10.71 5/14 1Q 111.27
<336A> ダイナマップ 東Ｇ +9.97 5/14 本決算 －
<4058> トヨクモ 東Ｇ +9.76 5/14 1Q 81.38
<7069> サイバーバズ 東Ｇ +9.32 5/14 上期 222.88
<5258> ＴＭＮ 東Ｇ +9.20 5/14 本決算 黒転
<343A> ＩＡＣＥトラ 東Ｓ +9.17 5/14 本決算 19.21
<4377> ワンキャリア 東Ｇ +9.12 5/14 1Q 101.50
<7057> エヌシーエヌ 東Ｓ +8.23 5/14 本決算 86.10
<5304> ＳＥＣカーボ 東Ｓ +8.10 5/14 本決算 -22.58
<366A> ウェルネス 東Ｇ +8.05 5/14 本決算 33.59
<4977> 新田ゼラチン 東Ｓ +7.97 5/14 本決算 0.36
<7235> 東ラヂ 東Ｓ +7.91 5/14 本決算 2.32
<6380> オリチェン 東Ｓ +7.59 5/14 本決算 黒転
<5845> 全保連 東Ｓ +7.44 5/14 本決算 11.14
<9561> グラッドＣ 東Ｇ +7.26 5/14 1Q 黒転
<281A> インフォメテ 東Ｇ +7.24 5/14 1Q 黒転
<3918> ＰＣＩＨＤ 東Ｓ +7.10 5/14 本決算 17.21
<1736> オーテック 東Ｓ +7.02 5/14 本決算 6.38
<2436> 共同ＰＲ 東Ｓ +6.66 5/14 1Q 25.96
<8117> 中央自 東Ｓ +6.65 5/14 本決算 6.72
<7462> ＣＡＰＩＴＡ 東Ｓ +6.51 5/14 本決算 黒転
<300A> ＭＩＣ 東Ｓ +6.44 5/14 本決算 20.55
<3710> ジョルダン 東Ｓ +6.42 5/14 上期 61.32
<4464> ソフト９９ 東Ｓ +6.35 5/14 本決算 -2.78
<3803> イメージ情報 東Ｇ +6.18 5/14 本決算 －
<9337> トリドリ 東Ｇ +5.75 5/14 1Q 68.81
<2788> アップル 東Ｓ +5.72 5/14 1Q 215.11
<2750> 石光商事 東Ｓ +5.60 5/14 本決算 -0.09
<5884> クラダシ 東Ｇ +5.53 5/14 3Q 黒転
<5597> ブルーイノベ 東Ｇ +5.53 5/14 1Q 赤縮
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 東Ｓ +5.32 5/14 本決算 2.30
<378A> ヒット 東Ｇ +5.24 5/14 3Q 33.22
<9980> ＭＲＫＨＬＤ 東Ｓ +5.15 5/14 本決算 117.39
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9256> サクシード 東Ｇ +38.52 5/14 本決算 10.67
<6969> 松尾電 東Ｓ +20.08 5/14 本決算 32.04
<4040> 南海化学 東Ｓ +19.67 5/14 本決算 32.95
<4771> Ｆ＆Ｍ 東Ｓ +16.72 5/14 本決算 7.62
<5027> エニマインド 東Ｇ +16.71 5/14 1Q 50.00
<4619> 日特塗 東Ｓ +16.06 5/14 本決算 7.55
<7859> アルメディオ 東Ｓ +15.60 5/14 本決算 赤縮
<8871> ゴールドクレ 東Ｓ +14.83 5/14 本決算 65.91
<5029> サークレイス 東Ｇ +14.53 5/14 本決算 115.91
<6863> ニレコ 東Ｓ +13.78 5/14 本決算 11.48
<6195> ホープ 東Ｇ +13.68 5/14 本決算 24.86
<155A> 情報戦略テク 東Ｇ +12.99 5/14 1Q 344.90
<4486> ユナイト 東Ｇ +12.19 5/14 1Q 72.22
<4937> ワクー 東Ｇ +12.14 5/14 上期 黒転
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ +11.27 5/14 本決算 黒転
<6232> ＡＣＳＬ 東Ｇ +10.80 5/14 1Q 赤拡
<3611> マツオカ 東Ｓ +10.78 5/14 本決算 -9.11
<7716> ナカニシ 東Ｓ +10.71 5/14 1Q 111.27
<336A> ダイナマップ 東Ｇ +9.97 5/14 本決算 －
<4058> トヨクモ 東Ｇ +9.76 5/14 1Q 81.38
<7069> サイバーバズ 東Ｇ +9.32 5/14 上期 222.88
<5258> ＴＭＮ 東Ｇ +9.20 5/14 本決算 黒転
<343A> ＩＡＣＥトラ 東Ｓ +9.17 5/14 本決算 19.21
<4377> ワンキャリア 東Ｇ +9.12 5/14 1Q 101.50
<7057> エヌシーエヌ 東Ｓ +8.23 5/14 本決算 86.10
<5304> ＳＥＣカーボ 東Ｓ +8.10 5/14 本決算 -22.58
<366A> ウェルネス 東Ｇ +8.05 5/14 本決算 33.59
<4977> 新田ゼラチン 東Ｓ +7.97 5/14 本決算 0.36
<7235> 東ラヂ 東Ｓ +7.91 5/14 本決算 2.32
<6380> オリチェン 東Ｓ +7.59 5/14 本決算 黒転
<5845> 全保連 東Ｓ +7.44 5/14 本決算 11.14
<9561> グラッドＣ 東Ｇ +7.26 5/14 1Q 黒転
<281A> インフォメテ 東Ｇ +7.24 5/14 1Q 黒転
<3918> ＰＣＩＨＤ 東Ｓ +7.10 5/14 本決算 17.21
<1736> オーテック 東Ｓ +7.02 5/14 本決算 6.38
<2436> 共同ＰＲ 東Ｓ +6.66 5/14 1Q 25.96
<8117> 中央自 東Ｓ +6.65 5/14 本決算 6.72
<7462> ＣＡＰＩＴＡ 東Ｓ +6.51 5/14 本決算 黒転
<300A> ＭＩＣ 東Ｓ +6.44 5/14 本決算 20.55
<3710> ジョルダン 東Ｓ +6.42 5/14 上期 61.32
<4464> ソフト９９ 東Ｓ +6.35 5/14 本決算 -2.78
<3803> イメージ情報 東Ｇ +6.18 5/14 本決算 －
<9337> トリドリ 東Ｇ +5.75 5/14 1Q 68.81
<2788> アップル 東Ｓ +5.72 5/14 1Q 215.11
<2750> 石光商事 東Ｓ +5.60 5/14 本決算 -0.09
<5884> クラダシ 東Ｇ +5.53 5/14 3Q 黒転
<5597> ブルーイノベ 東Ｇ +5.53 5/14 1Q 赤縮
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 東Ｓ +5.32 5/14 本決算 2.30
<378A> ヒット 東Ｇ +5.24 5/14 3Q 33.22
<9980> ＭＲＫＨＬＤ 東Ｓ +5.15 5/14 本決算 117.39
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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