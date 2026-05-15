昨年出産の真木よう子、娘2人とショッピングを報告 日常ショットに「ママの顔してる〜」「とりあえず美しい」
俳優の真木よう子（43）が15日までに自身のインスタグラムを更新。2人の子育ての日常をつづった。
【写真】「ママの顔してる〜」「いい顔」真木よう子の日常ショット
投稿で「『ママ、着る服ない！！』季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑」とコメント。「今日は次女も一緒に、3人で夏服探しのショッピング」と明かし、「あーーーーー、幸せ、、、」とハートマークを添え、自身の3枚のショットを公開した。
この投稿に「もう何年後かの女子3人が揃うと賑やかでしょうね」「ほっこりする投稿を有難うございます そして真木さん相変わらず可愛すぎる〜」「女子３人でお買い物♪いい時間だったでしょう」「ママの顔してる〜」「とりあえず美しい」「よう子姉さんいい顔してる」などのコメントが寄せられた。
真木は、2008年11月に結婚し、翌09年5月に第1子となる女児を出産。15年9月に離婚していた。23年8月、自身のインスタグラムで事実婚を公表。お相手は、16歳年下の俳優・葛飾心で、25年7月に第2子妊娠を発表し、25年12月に第2子出産を報告していた。
【写真】「ママの顔してる〜」「いい顔」真木よう子の日常ショット
投稿で「『ママ、着る服ない！！』季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑」とコメント。「今日は次女も一緒に、3人で夏服探しのショッピング」と明かし、「あーーーーー、幸せ、、、」とハートマークを添え、自身の3枚のショットを公開した。
この投稿に「もう何年後かの女子3人が揃うと賑やかでしょうね」「ほっこりする投稿を有難うございます そして真木さん相変わらず可愛すぎる〜」「女子３人でお買い物♪いい時間だったでしょう」「ママの顔してる〜」「とりあえず美しい」「よう子姉さんいい顔してる」などのコメントが寄せられた。
真木は、2008年11月に結婚し、翌09年5月に第1子となる女児を出産。15年9月に離婚していた。23年8月、自身のインスタグラムで事実婚を公表。お相手は、16歳年下の俳優・葛飾心で、25年7月に第2子妊娠を発表し、25年12月に第2子出産を報告していた。