一部店舗限定だってーーー！！【3COINS】の「消耗品」が可愛すぎる

【3COINS（スリーコインズ）】で展開されている、ポップなデザインの「消耗品」に注目。可愛いデザインのポリ袋や、使い捨てするにはもったいないようなおしゃれさのストックバッグが登場中なんです。種類も充実しており、さまざまな使い道がありそう。価格も手頃なので、まとめ買いしておけば気兼ねなく使えるはず。いざという時に頼りになりそうなポリ袋と、一部店舗限定販売のストックバッグは要チェックです。

中身が透けるひも付きポリ袋

口が絞れる巾着袋型の「ひも付きロールポリ袋：L（25枚入り）」。鮮やかなオレンジのストライプ柄が映える、シンプルながら可愛らしいデザインです。半透明なので、中身が分かるようにしておきたい衣類の収納時や、旅行のパッキングにも使えそう。サイズは大きめですが薄手なので、クローゼットやスーツケースの中でもかさばらないはず。価格は、25枚入りで\330（税込）。

ユニークなイラストが可愛い！

ユニークでポップなイラストが可愛い「ロールポリ袋4個セット（各20枚入り）」。約縦32 × 横22cmというA4サイズよりひと回り程度大きめで、合計80枚入った大容量。ごみ袋としても気兼ねなく使えそうです。4色のカラーバリエーションが1セットになっているので、ストックしておいてラッピングに使っても重宝しそう。価格は、\330（税込）。

使い勝手の良さそうな持ち手付き

明るいイエローのストライプ柄の「手提げポリ袋：M（40枚入り）」も、さまざまな使い方ができそう。エコバッグ感覚でいつものバッグに入れておいて買い物後に使うのも良いし、ワークアウト用の着替えやシューズを入れて持ち運ぶのにも使えそう。やや太めの手提げで、スーパーの袋のように腕に掛けても持ち歩けそう。公式サイト曰く、「ちょっとしたお裾分けやお土産入れにも◎」とのことで、さまざまなシーンで活躍してくれそうです。価格は、40枚入り\330（税込）。

ポーチ代わりに使えるおしゃれなストックバッグ

チャック付きが嬉しい「ストックBAG：M（40枚入り）」は、一部店舗限定のアイテム。食品を入れて保存するのにはもちろん、コスメや衛生用品、ワイヤレスイヤホンや充電器など、いつも持ち歩きたい小物をまとめて収納するのにもぴったり。チョコチャンククッキーが描かれたポップなデザインは、バッグから出した時も注目を集めそう。透明なので、中身が把握できるところも便利なポイント。価格は、\297（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino