女優の真木よう子（４３）が、１５日までに自身のＳＮＳを更新。“すっぴん”姿が話題になっている。

インスタグラムに「『ママ、着る服ない！！』季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑 今日は次女も一緒に、３人で夏服探しのショッピング あーーーーー、幸せ、、、」とつづり、頬に手を添えたどアップの写真などを載せた真木。

ハリのある肌が美しく際立つ姿に「相変わらず可愛すぎる」「ほんっとに綺麗」「ベッピン過ぎです」「よう子姉さんいい顔してる」「ナチュラルなようこさんも、ステキー」「やはりお肌がお綺麗」とのコメントが寄せられている。

真木は２００８年１１月に元俳優の男性と結婚。０９年５月に長女を出産したが、１５年９月に離婚した。その後、２３年８月に事実婚を発表。インスタグラムで「私にはパートナーシップの相手がいます。事実婚というものですかね。契約云々（うんぬん）は面倒なので、お互いの自由を尊重し合えながら永く一緒にいられたら。と言う思いです。突然の発表でごめんなさい」（原文まま）と報告していた。関係者によると、父親はパートナー関係にある１６歳年下の俳優・葛飾心。２５年７月に真木は第２子妊娠を公表し、同年１２月に出産を発表した。