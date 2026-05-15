◆園田競馬３日目（５月１５日）

《小牧 太》

１勝を挙げて７２勝。サイレンスタイム（１１Ｒ）でメイン制覇を狙う。「１２３０メートル戦は絶好の舞台なので」（◎）。アイファーキャップ（１０Ｒ）も「メンバーは強いが、長い距離はいい」（◎）。アンノドミニ（１２Ｒ）は「もう少し走ってもらわないと」（○）。ワキノアリエス（６Ｒ）も「相手関係次第では出番も」（○）。

《下原 理》

１勝追加で６２勝。コスモサンビタリア（１２Ｒ）に力が入る。「相手なりに走る馬。昇級戦でも」（◎）。オニギリ（１Ｒ）は「スタートを気をつけたい」（○）。ファイブレイナ（８Ｒ）も「降級したので」（○）。サンライズガッツ（１０Ｒ）は「叩き２走目で前進ないか」（○）。ゼットカレン（１１Ｒ）も「折り合いに気をつけたい」（○）。

《田野 豊三》

５３勝。ルクスメテオール（１１Ｒ）に手応え。「外枠はいい。前、前で運んで」（◎）。ライトピラー（１０Ｒ）は「状態はいいと聞いている。距離も問題ない」（◎）。マスターライセンス（１２Ｒ）も「逃げにはこだわっていない。自在に動いて」（◎）。パープルパライソ（５Ｒ）「叩き２走目でどこまで上積みがあるか」（○）。レディーペガサス（９Ｒ）も「スムーズに前、前で運べれば」（○）。ヨシノマロンチャン（１Ｒ）「成績から強気には…」（△）。

《杉浦 健太》

３９勝。フルリミット（１Ｒ）で勝利を意識。「最後はいい脚を使う」（◎）。アラジャイ（８Ｒ）も「降級したし、悪くないと思う」（◎）。スナークダヴィンチ（１０Ｒ）は「うまく折り合えたら」（○）。スナークドリアン（１２Ｒ）も「ハナを主張したい」（○）。

《笹田 知宏》

２２勝。ワンダーキュイラス（６Ｒ）に反撃ムード。「当日の馬体重が減っていれば」（◎）。クロアン（５Ｒ）は「前走のようなレースができれば」（○）。ディヴァンカドー（７Ｒ）も「よく頑張っている。速い時計での決着にならなければ」（○）。

《大山 真吾》

１勝加算で２１勝。ナリタシン（１１Ｒ）に好感触。「いい脚を持っている。展開ひとつ」（◎）。ドゥーエニシング（９Ｒ）も「前走は斤量の５８キロが響いた。前づけできれば」（◎）。ヒロシゲサンライズ（１２Ｒ）は「前、前で運んで、どこまで粘れるか」（○）。

《土方 颯太》

１７勝。イングリッドローズ（６Ｒ）に自信。「このメンバーならチャンス十分」（◎）。プライムテーラー（７Ｒ）は「クラス慣れが必要かな」（△）。

《川原 正一》

１６勝。リポジノ（１２Ｒ）に気合。「前走の内容がいい。昇級しても」（◎）。

《松木 大地》

１５勝。アカオー（１２Ｒ）に前進を見込む。「前走の感触から１４００メートル戦の方がいいと思った。流れが向けば」（◎）。ヴァンガルダ（９Ｒ）は「追い切りの動きは悪くなかった。相手関係次第で」（○）。

《新庄 海誠》

１勝追加で１６勝。期待のサンライズグレート（３Ｒ）は「このメンバーなら十分に戦える」（◎）。メイショウコウラン（８Ｒ）も「後ろからの競馬になるが、Ｃ３ならやれる」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触