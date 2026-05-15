◆米大リーグ ホワイトソックス―ロイヤルズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場。初回に“難敵”から四球を選び、逆転劇を演出した。

ロイヤルズ先発は技巧派左腕ブービッチ。村上は初対戦となった４月１０日（同１１日）に変化球攻めで３打席連続三振を喫した。しかし、この日は１点を追う初回２死。フルカウントからスライダー、直球と２球連続ファウルで逃げ、最後は８球目の９２・４マイル（約１４８・７キロ）直球が外角に外れるのを冷静に見極めた。これで４試合連続出塁とすると、４番グリチェクが左中間へ逆転の３号２ランを放ち、村上が生還した。

８日（同９日）の本拠地・マリナーズ戦では、初回に１５号ソロを放ってリーグトップタイとなっていた村上。しかし、その後の４試合はチームが４連勝で勝率５割とする中で、１４打数２安打の打率１割６分７厘、０打点と当たりが止まっていた。１２日（同１３日）の同戦では３打数３三振を喫し、この日の試合前時点で６３三振はリーグワーストタイとなっていた。

３年連続１００敗以上と“弱小球団”のホ軍だが、今季は村上の加入もあって好調。この日まで２１勝２１敗でア・リーグ中地区２位となっている。５月以降に勝率５割とするのは２２年以来４年ぶりだったが、この日も勝利して５連勝となれば、開幕直後を除いて４年ぶりの貯金「１」となる。