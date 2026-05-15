◆米男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米プロ選手権 第１日（１４日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３４９ヤード、パー７０）

３年連続３度目の出場の久常涼（ＳＢＳホールディングス）が７バーディー、４ボギーの３アンダー６７をマークし、昨年覇者で世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）らと並び首位に立った。「今日はバーディーが取れて、いいプレーができたので良かった。ショットの調子がすごく良くて、いい位置からセカンドショットを打つことが多かった」と振り返った。

４度のバウンスバックが好発進を生んだ。３番でボギーが先行したが、４番で１４０ヤードの第２打を１メートル強につけてバーディー。６番で１オーバーに落とすも、７番で３メートル弱のチャンスを作りイーブンパーに。後半の２つのボギー直後も１１番で１メートルに絡め、１５番は４メートルを沈めて取り返した。

一昨年は１８位、昨年は３７位で日本勢最高位で大会を終えている。「いいスタートを切れたので、明日も引き続き頑張りたい」。好相性のメジャー大会で、好スタートを結果につなげる。

今年の全米プロ選手権の会場はフィラデルフィア郊外のペアロニミンクＧＣで、名匠ドナルド・ロスが設計。男子メジャーが開催されるのは１９６２年の全米プロ選手権以来で、６４年ぶり２度目になる。オリジナルのデザインに戻すため２０１６年から大規模な修復を施し、バンカーの数を７４から１７４に増やした。