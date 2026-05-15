【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#65

【前回を読む】下部ツアー史上初の“河川敷大会”は想定外の満足度 ただ、唯一残念だったのは…

藤田かれんちゃんとコンビを組んだ前週の「ワールドレディスサロンパスカップ」。公式戦ですから初日からピン位置は難しく、グリーンも硬かったですね。3日目は最大瞬間風速が15メートルを記録し、アンダーパーでプレーした選手はゼロ。平均ストロークは「79.7424」で出場66人の半分以上が80台なんて異常ですよ。3日目は練習場にいるときから風が強く、厳しい一日になることはわかっていました。打席に立つと風向きは左やや前方から。注目されたツアー史上最短の15番パー3のティーイングエリアと同じです。

3日目の実測は93ヤード。その距離を想定し、実際に使う51度のウエッジで10球打ってもらいました。10番スタートのかれんちゃんは「おはようバーディー」の好発進。ところが、11番は3オン3パットのダブルボギー。まだ2ホール目だというのにかなりの落ち込みようです。ここで気持ちを切り替えないと、ズルズル行くなと思い、こう言いました。

「2ホール終わってまだ1オーバーじゃない。これだけの風だよ。1つぐらいのダボは気にすることはない。パーを拾い続けたら優勝争いにだって絡めるかもしれない。だから今日は18ホール中、パーオンは2回でいい。10番がグリーンに乗ったからあと1回な。残りのホールはグリーンをあえて（手前に）外していくからな」

なぜ、グリーンに乗らない作戦を考えたか。今年の会場は昨年（茨城GC東C）とは違ってグリーンが小さい西Cです。計算できないほどの強風ですから、グリーンに直接乗せたら、アプローチが難しい奥へこぼすリスクが高い。グリーンの手前狙いなら、運よくグリーンで止まることもあるし、手前からなら「寄せワン」のパーも難しくない。

アドレスすると体がよろけそうなくらいの強い風の日は絶対にスコアは伸びない。ダブルボギーを叩かなければ順位は自然に上がっていくものです。かつて、藤田（寛之）さんと参戦した厳しいコース設定の全米オープンがまさにそうでした。

その後、かれんちゃんは落ち着きを取り戻し、13番パー3と17番パー5でバーディーを取り、18番はボギーでも、前半はパープレーと大健闘。ちなみに、注目の15番パー3はピン右奥5メートルに乗せてパーをセーブしました。 インコースはリーディングボードが多いので、スコアは伸びなくても順位はおもしろいように上がっていく。20位以内に入ったときは、かれんちゃんもびっくりしていました。後半は4ボギーと崩れて76。それでも全選手がホールアウトすると、首位に8打差の通算10オーバーは24位。上位が狙える位置は僕の予想した通りでしたが、悔やまれるのは最終ホールです。作戦通り2打目をグリーン手前に運び、ピンまでは上りの15ヤードを残しました。アプローチが強く入ってしまい2パットのボギー。それがよほど悔しかったのでしょう。かれんちゃんは疲れた体にムチを打ち、予定になかったアプローチ練習場へ向かいました。

結局、通算14オーバーの33位という結果でしたが、リランキング対象のかれんちゃんはこれで暫定18位。メルセデスランキングは57位も、これからはグングン順位を上げますよ。

（梅原敦／プロキャディー）