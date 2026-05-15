【経済ニュースの核心】

カルビー「白黒ポテチ」に透ける石油ショックの深刻度…ナフサ不足が大手菓子メーカーを直撃

ホルムズ海峡を経由するナフサ調達の不安定化により、プラスチック・包装フィルム・接着剤などの基礎素材が値上がりしている。これらの基礎素材コストは、数カ月遅れで最終的に小売価格に反映される。

2月から都心で大きな注文住宅を建て始めている友人は、建設資材の値上がりや人件費の高騰を受けて、建設費が昨年の住宅メーカーの当初見積もりよりも増えそうだと嘆いていた。

帝国データバンクの調査では2026年4月の景気DIは前月比1.4ポイント減の41.5と2カ月連続で悪化。今後の景気は、下振れリスクを抱えながら、弱含みで推移するとした。日経平均株価は史上最高値を更新したが、「株価と景気」の乖離は拡大している。

大規模修繕を控える多くのマンション。管理組合の役員を務める知人は、先週、緊急理事会を開催し、資材価格のさらなる高騰を前に一部修繕工事を始めることを決定したという。

住宅設備、塗料、シンナー、壁紙など「ナフサ起点の値上げ」が連鎖的に発表されている。中古マンションの購入には、修繕時期・内容などの確認が必要だろう。

資材を運ぶ物流も課題だ。航空会社の「燃油サーチャージ」は5月、6月から4月と比較して約2倍になった。今度は陸運で、ヤマトホールディングスは4月30日、運賃に上乗せする「燃油サーチャージ」の導入を検討するとした。主に法人契約の顧客運賃となる見通し。佐川急便を傘下にもつSGホールディングスも「燃油サーチャージ」の導入検討を明らかにした。「燃油サーチャージ」はコンビニなど小売業のトラック配送やタクシー、バスにも波及するだろう。

大手外食チェーンでは、ここ数年、人手不足に対応し中国製など配膳ロボットを導入してきた。今後、外国人労働者の不足により、サービス業を中心にAI（人工知能）を搭載し、費用対効果が改善したロボットの導入が一段と推進されるだろう。

ロボット先進国の中国では、4月にエンボディドAI大規模モデルを搭載したロボットが北京市海淀区中関村大街にあるコンビニに配備され常態的なサービスを開始した。

このロボットは、店内で来店客へのあいさつや接客対応を行い、音声対話を通じて商品検索や販促キャンペーンに関する問い合わせに応じることができる。さらに、冷たい飲み物や調理済み食品などの商品を自律的に取り出し、受け渡すことも可能という。

イラン戦争による原油高を起因とした不測の事態に備え、多くの企業は価格改定を実施している。

こうした動きはAIやロボットの普及に弾みをつけるだろう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）