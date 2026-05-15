部屋干し臭98％軽減！ アルベール・インターナショナル 洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード

記事ポイント 株式会社アルベール・インターナショナルが、梅雨時期に向けて「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」の販売強化を開始しています。第三者機関の実証試験では、アンモニアガス濃度が洗浄前660ppmから洗濯後12ppmへ低減し、臭い98％軽減が確認されています。本体は4,280円（税込）、3.2×3.2×6.4cm、重量29gで、普段の洗濯方法を変えずに使えるナノバブル発生アイテムです。 株式会社アルベール・インターナショナルが、梅雨時期に向けて「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」の販売強化を開始しています。第三者機関の実証試験では、アンモニアガス濃度が洗浄前660ppmから洗濯後12ppmへ低減し、臭い98％軽減が確認されています。本体は4,280円（税込）、3.2×3.2×6.4cm、重量29gで、普段の洗濯方法を変えずに使えるナノバブル発生アイテムです。

アルベール・インターナショナルが、梅雨時期に向けた「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」の販売強化を開始しています。

部屋干し臭の原因を乾かし方だけでなく、衣類や洗濯槽に残る汚れまで含めて捉える洗濯アイテムです。

ナノバブル水を日常の洗濯に取り入れることで、雨の日が続く季節の衣類ケアを支えます。

アルベール・インターナショナル「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」





商品名：洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード販売価格：4,280円（税込）材質：本体・キャップはポリアセタール、ナノバブル発生器はポリプロピレンサイズ：3.2×3.2×6.4cm重量：29g生産国：日本耐用年数：3年販売先：アルベール・インターナショナル、Amazon、楽天市場、Yahoo！ショッピング、au PAYマーケット等

アルベール・インターナショナル「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」は、洗濯機に取り付けてナノバブル水を発生させる洗濯用アイテムです。

梅雨時期は降雨や高湿度の影響で外干しが難しくなり、室内干しの乾きにくさやニオイが生活課題になりやすい季節です。

同製品は、衣類に残る皮脂やタンパク質汚れ、繊維の奥に蓄積する微細な汚れに着目し、洗濯の段階から部屋干し臭へ向き合う設計です。

第三者機関の消費科学研究所による実証試験では、ナノバブル水を用いた洗濯後にアンモニアガス濃度が660ppmから12ppmまで低減しています。

部屋干し臭への視点





白いタオルを手にした男女2人の表情は、洗濯後の衣類やタオルに残る部屋干し臭の困りごとを表しています。

部屋干し臭は乾燥環境の影響に加え、衣類に残る皮脂やタンパク質汚れ、繊維の奥に蓄積する微細な汚れが菌のエサになる可能性があります。

柔軟剤や消臭剤、干し方の工夫、除湿機やサーキュレーターの活用が一般化するなかで、同製品は洗う水そのものを見直すアプローチです。

実証試験で確認された臭気低減





実証データ表には、洗濯前660ppm、洗濯後12ppmのアンモニアガス濃度測定結果が記載されています。

試験は第三者機関である消費科学研究所で実施され、A4サイズ程度の綿白布にアンモニア28％溶液5mlの臭気を付着させた条件で行われています。

予洗浄済みの洗濯機にナノバブル発生器を装着し、通常の洗濯工程で洗浄して自然乾燥した結果、臭い98％軽減が確認されています。

ナノバブル水のしくみ





説明図では、通常の気泡、髪の毛、ナノバブルのサイズが並び、ナノバブルが1/1000mm未満の見えない泡として示されています。

ナノバブルはナノメートル単位の微細な気泡で、1ナノメートルは100万分の1ミリメートルにあたります。

同製品は10Lあたり1兆8千億個以上の大量で極小の泡を発生させ、繊維のすき間に入り込むことで洗浄を支えます。





ナノバブル洗浄イメージでは、細かな泡が汚れの周囲に広がる様子が示されています。

ナノバブルはマイナスの電荷を帯びており、プラスの電荷を持つ汚れやニオイの原因菌に吸着しやすい性質があります。

トルネード水流の構造





比較写真では、ナノバブールなしの細い直線状の水流と、ナノバブール使用時の白濁した扇状の拡散水流が対比されています。

アルベール・インターナショナル製「ナノバブール」シリーズは、部品の中を水が螺旋状に回転する「トルネード水流」を採用しています。

水流の摩擦によってミリ単位の泡をナノレベルまで細かく砕く構造は、特許を取得しています。





木製棚には額縁に入った特許証が複数並び、二谷の名前が記載された黄色い証書が確認できます。

同社の微小気泡発生に関する特許には、2017年9月8日の特許第6205099号から2026年2月20日の特許第7822662号までの複数の技術が含まれます。

取り付けと日常使い





装着イメージでは、洗濯機まわりの給水部分に小型の本体を取り付ける使い方が示されています。

「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」は、普段の洗濯方法を変えずに使えるため、毎日の洗濯動線に取り入れやすい仕様です。

4,280円（税込）の価格帯と29gの軽量設計により、梅雨時期の部屋干しが増える家庭の洗濯環境に追加しやすいアイテムです。

ケチャップ汚れの比較実験





ナノバブール使用時の比較画像では、Yシャツに付着したケチャップ汚れに対する洗浄結果が示されています。





ナノバブール無しの比較画像は、同じくケチャップ汚れを付けたYシャツの洗濯結果を示しています。

自社調べの比較実験では、ケチャップ汚れを付けて乾燥させたYシャツを、日立製洗濯機の標準コース1回で洗濯しています。

実験条件は洗剤不使用で、ナノバブル水の有無による洗浄効果の違いを確認する内容です。

その他のナノバブールシリーズ





商品写真には、ホース型アタッチメントの本体と化粧箱が並び、箱面には1兆個以上のナノバブル生成に関する表示があります。

シリーズには、洗濯革命ナノバブール 3,828円（税込）、洗濯革命ナノバブールS(シングル)トルネード 2,980円（税込）、お風呂革命ナノバブールW(ダブル)トルネード 4,280円（税込）が展開されています。





散水革命ナノバブールは、屋外の水まわりに向けたシリーズ商品として展開されています。

そのほか、散水革命ナノバブール 3,980円（税込）、料理革命ナノバブールキッチンW(ダブル)トルネード 4,860円（税込）、浄水革命ナノバブール 2,750円（税込）もラインナップされています。

梅雨時期の部屋干し臭対策に向けて、ナノバブル水、臭い98％軽減の実証結果、4,280円（税込）の導入しやすい価格帯がそろっています。

衣類だけでなく洗濯槽内の汚れ環境にも着目した設計により、雨の日が続く季節の洗濯を水の段階から見直せます。

アルベール・インターナショナル「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」は何に使う商品ですか？

A. 洗濯機に取り付けてナノバブル水を発生させ、普段の洗濯方法を変えずに洗濯の質を支える商品です。

Q. 実証試験ではどのような結果が確認されていますか？

A. 消費科学研究所の試験で、アンモニアガス濃度が洗浄前660ppmから洗濯後12ppmまで低減し、臭い98％軽減が確認されています。

Q. 販売価格はいくらですか？

A. 販売価格は4,280円（税込）です。

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