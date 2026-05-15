数時間から5日以上まで選択！ 和歌山県 2026わかやまインターンシップ・キャリア

記事ポイント 和歌山県主催の学生向けプログラムが5月12日から公開されています。数時間から1日程度の「ちょこっと仕事体験コース」と、5日以上の「がっつり就業体験コース」が用意されています。対象は大学生・大学院生・高専生・短大生・専門学校生などで、参加費は無料です。 和歌山県主催の学生向けプログラムが5月12日から公開されています。数時間から1日程度の「ちょこっと仕事体験コース」と、5日以上の「がっつり就業体験コース」が用意されています。対象は大学生・大学院生・高専生・短大生・専門学校生などで、参加費は無料です。

和歌山県が主催する学生向けプログラム「2026わかやまインターンシップ・キャリア」の参加者募集が始まっています。

わかやま就職支援センター「はたらコーデわかやま」が運営し、和歌山県内企業での見学や就業体験を通じて、地元で働く姿を具体的に知る機会を提供します。

数時間の見学から5日以上の実習まで、学年やスケジュールに合わせて選べる2つのコースが用意されています。

和歌山県「2026わかやまインターンシップ・キャリア」





プログラム名：2026わかやまインターンシップ・キャリア主催：和歌山県運営：わかやま就職支援センター「はたらコーデわかやま」プログラム公開：2026年5月12日より随時対象：大学生・大学院生・高専生・短大生・専門学校生等参加費：無料申込情報：UIわかやま就職ガイドに掲載

スーツ姿の男女学生と就業体験シーンを組み合わせたバナーには、自分の「好き」を仕事にすることや、和歌山で「働く」ことを体験するテーマが掲げられています。

「2026わかやまインターンシップ・キャリア」は、和歌山県内企業での就業体験を通じて、学生のキャリア形成と県内企業への就職を支援するプログラムです。

Web上の情報だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や社員の声を、企業訪問や現場体験を通じて知る設計です。

今年度は、短時間で参加しやすい通年型と、夏季に本格的な実務へ関わる実習型の2コースが設定されています。

ちょこっと仕事体験コース

「ちょこっと仕事体験コース」は、全学年の学生を対象にした通年のプログラムです。

参加費：無料申込期間：2026年5月12日(火)〜2027年3月31日(水)実施期間：2026年5月12日(火)〜2027年3月31日(水)対象学生：全学年（高校生を除く）保険加入：プログラムによる内容：数時間〜1日程度のプログラム

本コースでは、若手社員との座談会、企業担当者による会社紹介、社内施設や工場、店舗などの見学ツアーが実施されます。

短時間で体験できるワークショップや疑似業務体験も含まれ、授業や予定の合間に地元企業の仕事を知る入口になります。

対面またはオンラインの会社紹介も含まれるため、移動時間を調整しながら企業理解を深められます。

がっつり就業体験コース

「がっつり就業体験コース」は、2027年・2028年卒業予定の学生を対象にした夏季実施のプログラムです。

参加費：無料登録期間：2026年6月1日(月)〜2026年7月13日(月)実施期間：2026年8月1日(土)〜2026年9月30日(水)対象学生：2027年・2028年卒業予定の学生（高校生は除く）保険加入：必須内容：5日以上のプログラム

本コースでは、5日以上のプログラムのうち半分を超える日数で就業体験が必須です。

営業同行、接客、事務作業補助などの実務体験に加え、実際の業務課題に取り組むプロジェクト型ワークも設定されます。

企画会議や定例会議への参加、専門的な技術や設備を用いた現場実習も含まれ、夏休み期間に企業の仕事の流れを継続的に体験できます。

背景と申込方法

本プログラムは、就職活動の早期化や多様化が進むなかで、地方における学生と地元企業の接点不足に対応する取り組みです。

和歌山県内には、全国に誇る技術を持つ企業や独自のサービスを展開する企業があり、企業訪問を通じて職場の空気や働く人の声に触れられます。

プログラムの閲覧は登録不要で、申し込みにはUIわかやま就職ガイドでのアカウント登録が必要です。

実施期間は受入企業により異なるため、各プログラムの詳細はUIわかやま就職ガイドに掲載されます。

数時間から1日程度の見学型と、5日以上の実習型がそろうことで、初めて地元企業を知る学生から実務を深く体験したい学生まで参加しやすい構成です。

若手社員との座談会、工場や店舗の見学、会議参加や現場実習など、和歌山で働く場面を段階的に知るきっかけになります。

和歌山県「2026わかやまインターンシップ・キャリア」の紹介でした。

よくある質問

Q. プログラムの参加費はいくらですか？

A. 「ちょこっと仕事体験コース」と「がっつり就業体験コース」は、いずれも参加費無料です。

Q. 高校生は対象に含まれますか？

A. 両コースとも高校生は対象外です。

Q. プログラムを見るだけでも登録が必要ですか？

A. プログラムの閲覧は登録不要で、申し込みにはアカウント登録が必要です。

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