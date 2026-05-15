備長炭手焼き、5月31日まで最大40％OFF！ うな亭 うな亭 楽天市場店

記事ポイント 大阪・堺で35年続く炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が楽天市場に新規出店備長炭のみで蒸さずに焼き上げる関西伝承の「地焼き」が特徴5月31日まで最大40％OFFのオープン記念キャンペーンを実施 大阪・堺で35年続く炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が楽天市場に新規出店備長炭のみで蒸さずに焼き上げる関西伝承の「地焼き」が特徴5月31日まで最大40％OFFのオープン記念キャンペーンを実施

大阪・堺の炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が、2026年5月13日（水）に「うな亭 楽天市場店」をオープンしました。

職人が備長炭で手焼きする蒲焼や白焼を、全国の食卓で楽しめるオンライン店舗です。

オープンを記念して、5月31日（日）まで最大40％OFFのキャンペーンも実施されています。

うな亭「うな亭 楽天市場店」





店舗名：うな亭 楽天市場店オープン日：2026年5月13日（水）運営：株式会社横神主な商品：炭火焼うなぎ蒲焼、炭火焼うなぎ白焼、炭火焼うなぎ蒲焼きざみセットオープン記念キャンペーン期間：5月13日（水）〜5月31日（日）キャンペーン内容：最大40％OFF

「うな亭 楽天市場店」は、1991年設立の横神が運営する炭火焼うなぎ専門店の楽天市場店舗です。

大阪・堺の実店舗で提供されてきた炭火焼うなぎが、真空包装の商品として家庭の食卓に届きます。

焼き方には、蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」が用いられています。

炭火に落ちた脂やたれが香ばしい煙になり、蒲焼の表面に炭火焼きならではの風味を重ねます。

商品は、夕食の主菜や家族で囲むごちそう、父の日や土用の丑の日に向けた贈り物にも取り入れやすい内容です。

関西伝承の地焼き





「地焼き」は、うなぎを蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法です。

串に刺されたうなぎは炭火の上で焼かれ、表面はパリッと香ばしく、中は旨味を含んだ仕上がりになります。

横神は、卸業で培った目利きと職人の手作業による焼き上げを組み合わせ、仕入れから加工までを自社で行っています。

注文を受けてから生のうなぎを炭火で一気に焼き上げるお食事処の味わいが、楽天市場店の商品にも活かされています。

商品ラインアップ

「うな亭 楽天市場店」では、蒲焼、白焼、蒲焼きざみと沖縄県産の本もずくを組み合わせた商品が展開されています。

家庭のご飯に合わせる定番から、お酒に合わせる白焼、三杯酢で楽しむうざく風の食べ方まで、食卓の場面に合わせて選べます。

炭火焼うなぎ蒲焼





商品名：炭火焼うなぎ蒲焼通常価格：炭火焼うなぎ蒲焼セット3尾 14,800円（税込）セット展開：2尾、3尾、5尾組み合わせ：白焼との組み合わせも可能

「炭火焼うなぎ蒲焼」は、ご飯のお供として親しまれる定番の蒲焼です。

炭火焼きとの相性を考えて作られた自社製造たれが使われ、甘辛いたれと「地焼き」の香ばしさが重なります。

夕食の主菜として丼にのせるほか、家族で分ける食卓の一品にも使いやすいセットです。

炭火焼うなぎ白焼





商品名：炭火焼うなぎ白焼通常価格：炭火焼うなぎ白焼セット3尾 14,800円（税込）セット展開：2尾、3尾、5尾組み合わせ：蒲焼との組み合わせも可能

「炭火焼うなぎ白焼」は、たれをまとわない仕立てでうなぎ本来の風味を味わう商品です。

濃厚な脂の旨みが感じられ、わさびと塩、醤油を合わせる食べ方に向いています。

お酒に合わせる夕食や、蒲焼とは違う味わいを並べる食卓で楽しめます。

炭火焼うなぎ蒲焼きざみ＋沖縄もずく





商品名：炭火焼うなぎ蒲焼きざみセット10パック＋もずく3パック通常価格：12,590円（税込）きざみ展開：5パック、10パック、20パックもずくオプション：無し、1パック、3パック、5パック

「炭火焼うなぎ蒲焼きざみ＋沖縄もずく」は、大阪 堺市のうな亭お食事処で提供されている組み合わせを商品化したセットです。

一口サイズのうなぎ蒲焼に、しっかりとした食感の沖縄県産の本もずくを合わせています。

三杯酢で味付けすると、濃厚なうなぎとさっぱりしたもずくを合わせたうざく風の一品になります。

真空包装で届く仕様





商品は真空包装で届けられるため、家庭で専門店の炭火焼うなぎを用意しやすい仕様です。

個包装された商品は、必要な分を食卓に出しやすく、平日の夕食や週末のごちそうにも取り入れやすくなっています。

オープン記念キャンペーン

「うな亭 楽天市場店」では、5月13日（水）から5月31日（日）までオープン記念キャンペーンが実施されています。

「炭火焼うなぎ蒲焼セット3尾」は通常14,800円（税込）から8,880円（税込）になり、40％OFFで販売されます。

「炭火焼うなぎ蒲焼きざみセット10パック」は通常11,900円（税込）から9,520円（税込）になり、20％OFFで販売されます。

きざみセット商品では、オプションで沖縄もずくも選択できます。

備長炭による「地焼き」、自社製造たれ、真空包装の商品仕様がそろい、専門店の味を自宅の食卓に取り入れやすい楽天市場店舗です。

5月31日（日）までのオープン記念キャンペーンでは、蒲焼セット3尾が8,880円（税込）になるなど、家族の食事や贈り物に選びやすい価格で展開されています。

うな亭「うな亭 楽天市場店」の紹介でした。

よくある質問

Q. うな亭 楽天市場店はいつオープンしましたか？

A. うな亭 楽天市場店は、2026年5月13日（水）にオープンしました。

Q. オープン記念キャンペーンはいつまでですか？

A. オープン記念キャンペーンは、5月13日（水）から5月31日（日）まで実施されています。

Q. 炭火焼うなぎ蒲焼きざみセットはどのような商品ですか？

A. 炭火焼うなぎ蒲焼きざみセットは、一口サイズに刻んだうなぎ

-ARTICLE_START-

記事ポイント 大阪・堺市の老舗炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が、2026年5月13日に「うな亭 楽天市場店」をオープンしました。備長炭のみで蒸さずに焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」による蒲焼や白焼が展開されます。オープン記念キャンペーンとして、5月31日まで対象商品が最大40％OFFで販売されます。 大阪・堺市の老舗炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が、2026年5月13日に「うな亭 楽天市場店」をオープンしました。備長炭のみで蒸さずに焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」による蒲焼や白焼が展開されます。オープン記念キャンペーンとして、5月31日まで対象商品が最大40％OFFで販売されます。

大阪・堺市で35年にわたりうなぎを扱ってきた炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が、楽天市場に新店舗をオープンします。

「うな亭 楽天市場店」では、備長炭による手焼きの地焼きうなぎを、全国の食卓で味わえる真空包装の商品として展開します。

うな亭「うな亭 楽天市場店」

店舗名：うな亭 楽天市場店オープン日：2026年5月13日(水)運営：株式会社横神主な商品：炭火焼うなぎ蒲焼、炭火焼うなぎ白焼、炭火焼うなぎ蒲焼きざみセットキャンペーン期間：5月13日(水)〜5月31日(日)キャンペーン内容：最大40％OFF

「うな亭 楽天市場店」は、横神が運営する炭火焼うなぎ専門店のオンライン店舗です。

横神は1991年の設立以来、活鰻や加工鰻、冷凍水産品の加工および販売を手がけ、仕入れから焼き上げまでを自社で行う体制を築いています。

実店舗で扱ってきた炭火うなぎが、真空包装の商品として楽天市場で販売されます。

大阪・堺市の店舗で親しまれてきた地焼きの味わいを、自宅の食事や家族の集まり、贈り物の場面に取り入れやすいラインナップです。

関西伝承の地焼き

「地焼き」は、うなぎを蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法です。

炭火の上で串に刺したうなぎにたれを塗り、立ち上る煙が表面を包み込みます。

職人が全工程を手作業で焼き上げることで、外側の香ばしさと身の旨みを引き出す仕立てです。

炭火焼うなぎの商品

「うな亭 楽天市場店」では、蒲焼、白焼、蒲焼きざみと沖縄もずくを組み合わせた商品が紹介されています。

食事の主菜、酒肴、酢の物風の一品など、食卓での使い方に合わせて選べる構成です。

炭火焼うなぎ蒲焼商品名：炭火焼うなぎ蒲焼通常価格：炭火焼うなぎ蒲焼セット3尾 14,800円(税込)組み合わせ：2尾、3尾、5尾の中で白焼との組み合わせが可能

「炭火焼うなぎ蒲焼」は、ご飯のお供として定番の蒲焼です。

自社製造たれで焼き上げたうなぎに、炭火に滴る脂とたれの香ばしい煙が重なります。

甘辛いたれと地焼きの風味が合わさり、夕食の丼や家族で分ける食卓の主菜に使いやすい商品です。

炭火焼うなぎ白焼商品名：炭火焼うなぎ白焼通常価格：炭火焼うなぎ白焼セット3尾 14,800円(税込)組み合わせ：2尾、3尾、5尾の中で蒲焼との組み合わせが可能

「炭火焼うなぎ白焼」は、たれをまとわせずにうなぎ本来の風味を味わう商品です。

濃厚な脂の旨みが際立ち、わさび、塩、醤油を合わせる食べ方に向いています。

蒲焼とは異なる味わいを楽しめるため、自宅での晩酌や少し特別な食事の一品として取り入れやすい内容です。

炭火焼うなぎ蒲焼きざみ＋沖縄もずく商品名：炭火焼うなぎ蒲焼きざみセット10パック＋もずく3パック通常価格：12,590円(税込)セット内容：きざみ10パック、もずく3パック選択肢：きざみは5、10、20パック、もずくは無し、1パック、3パック、5パックから選択可能

「炭火焼うなぎ蒲焼きざみ＋沖縄もずく」は、大阪 堺市のうな亭お食事処でも提供されている組み合わせの商品です。

一口サイズに刻んだうなぎ蒲焼に、しっかりとした食感の沖縄県産の本もずくを合わせます。

きゅうりと三杯酢を加えると、濃厚なうなぎとさっぱりしたもずくを合わせたうざく風の一品になります。

真空包装で届く専門店の味

「うな亭 楽天市場店」の商品は、真空包装で届けられます。

専門店の炭火焼うなぎを自宅にストックしやすく、忙しい日の夕食や季節の贈り物にも使いやすい仕様です。

大阪・堺市の店舗で注文後に生のうなぎを炭火で一気に焼き上げてきた技術が、オンライン販売の商品にも活かされています。

オープン記念キャンペーン

「うな亭 楽天市場店」では、5月13日(水)から5月31日(日)までオープン記念キャンペーンが実施されます。

対象商品は最大40％OFFで販売され、炭火焼うなぎをまとめて用意したい家庭や贈答用の購入にも検討しやすい価格設定です。

炭火焼うなぎ蒲焼セット3尾：通常14,800円→8,880円(税込)、40％OFF炭火焼うなぎ蒲焼きざみセット10パック：通常11,900円→9,520円(税込)、20％OFFきざみセット商品：オプションで沖縄もずくも選択可能

蒲焼セット3尾は通常14,800円から8,880円になり、5,920円分価格が下がります。

蒲焼きざみセット10パックは20％OFFで、少量ずつ使えるうなぎを冷蔵庫に備えたい場面に向いています。

備長炭で手焼きした地焼きうなぎを、蒲焼、白焼、きざみと沖縄もずくの組み合わせで選べる楽天市場の新店舗です。

5月31日までの最大40％OFFキャンペーンにより、自宅用の夕食から贈り物まで用途に合わせて検討できます。

うな亭「うな亭 楽天市場店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「うな亭 楽天市場店」はいつオープンしましたか？

A. 「うな亭 楽天市場店」は2026年5月13日(水)にオープンしました。

Q. オープン記念キャンペーンの期間はいつまでですか？

A. オープン記念キャンペーンは5月13日(水)から5月31日(日)まで実施されます。

Q. どのような商品が販売されますか？

A. 炭火焼うなぎ蒲焼、炭火焼うなぎ白焼、炭火焼うなぎ蒲焼きざみセットなどが販売されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 備長炭手焼き、5月31日まで最大40％OFF！ うな亭「うな亭 楽天市場店」 appeared first on Dtimes.