全国13都市を巡る秋公演！ 日本アーティスト 清塚信也 with NHK交響楽団メンバー〜カラフル・ミュージック・ツアー〜2026

記事ポイント 清塚信也とNHK交響楽団メンバーによる全国13公演のツアーですクラシックの名曲、映画・ドラマ音楽、清塚信也のオリジナル曲を扱います東京公演は2026年10月25日にBunkamuraオーチャードホールで開催されます 清塚信也とNHK交響楽団メンバーによる全国13公演のツアーですクラシックの名曲、映画・ドラマ音楽、清塚信也のオリジナル曲を扱います東京公演は2026年10月25日にBunkamuraオーチャードホールで開催されます

日本アーティストが、ピアニストの清塚信也とNHK交響楽団メンバーによるコンサートツアーを開催します。

2026年秋の全国13公演として、クラシックの名曲からサウンドトラック、オリジナル曲までを室内合奏で届ける企画です。

日本アーティスト「清塚信也 with NHK交響楽団メンバー〜カラフル・ミュージック・ツアー〜2026」





公演名：清塚信也 with NHK交響楽団メンバー〜カラフル・ミュージック・ツアー〜2026公演期間：2026年9月19日(土)〜11月15日(日)公演数：全国13公演東京公演日時：2026年10月25日(日) 開場 14：00／開演 15：00東京公演会場：Bunkamuraオーチャードホール出演：清塚信也(ピアノ/ナビゲーター)・NHK交響楽団メンバー(室内合奏)一般発売日：6月11日(木) 10時〜対象：未就学児入場不可企画・制作：日本アーティスト

日本を代表するピアニスト・清塚信也と、2026年に創立100周年を迎えるNHK交響楽団メンバーが、2026年秋に全国13都市を巡ります。

コンサートでは、清塚信也のピアノとNHK交響楽団メンバーによるストリングスが重なり、室内合奏ならではの近い距離感で音楽を味わえます。

プログラムはクラシックの名曲、話題の映画・ドラマ音楽、清塚信也のオリジナル曲まで幅広く構成されます。

ツアーの内容





NHK交響楽団メンバーによる室内合奏は、弦楽器の音色を中心にした緻密なアンサンブルで構成されます。

清塚信也の軽快なトークも加わり、音楽だけでなく会場での会話の流れまで含めたステージ時間が組み立てられます。

NHK交響楽団には、清塚信也が学生時代にともに研鑽を積んできた音楽家も多く在籍しています。

2025年東京公演





2025年東京公演では、ステージ上にピアノと室内合奏の奏者が並び、清塚信也が客席に向けてナビゲートする形で進行します。





演奏シーンでは、ピアノの前に座る清塚信也と弦楽器の奏者が同じステージ上で音を重ねる構成です。

クラシック音楽になじみのある人だけでなく、映画・ドラマ音楽からコンサートに触れる人にも届くプログラム設計です。

東京公演

公演日時：2026年10月25日(日) 開場 14：00／開演 15：00会場：Bunkamuraオーチャードホール曲目：クラシックの名曲から話題のドラマのサントラ曲まで問い合わせ：日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545(平日 10：00〜18：00・不定休)協力：トライストーン・エンタテイメント ユニバーサル ミュージック

東京公演は、渋谷のBunkamuraオーチャードホールを会場に開催されます。

曲目はクラシックの名曲から話題のドラマのサントラ曲までを含み、注目曲目は後日発表されます。

全国スケジュール





全国13公演のスケジュール一覧には、札幌・函館・広島・香川・埼玉・新潟・静岡・兵庫・東京・神奈川・沖縄・栃木・秋田の会場情報が掲載されています。

出演者プロフィール

清塚信也は、5歳よりクラシックピアノの英才教育を受け、中村紘子、加藤伸佳、セルゲイ・ドレンスキーに師事したピアニストです。

人気ドラマ「のだめカンタービレ」他作品で吹き替え演奏を担当し、2013年には映画『さよならドビュッシー』で岬洋介役として俳優デビューします。

2015年TBS系 金曜ドラマ『コウノドリ』では、ピアノテーマおよび監修を手掛けるほか、役者としても出演します。

2019年8月16日には、邦人男性クラシック・ピアニストとして史上初となる日本武道館での単独公演を開催しました。

NHK交響楽団メンバーによる室内合奏団は、クラシックビギナーから本格的な愛好者までを対象にした多彩なレパートリーを持つ室内オーケストラです。

これまでに、スタニスラフ・ブーニン、シャルル・リシャール＝アムラン、コルネリア・ヘルマンをはじめとする著名な演奏家とも共演しています。

2026年9月19日(土)から11月15日(日)までの全国13公演は、清塚信也のピアノ、NHK交響楽団メンバーの室内合奏、トークを一度に楽しめる構成です。

クラシックの名曲と映画・ドラマ音楽が同じステージに並ぶため、週末のおでかけや家族との鑑賞にも選びやすいコンサートです。

日本アーティスト「清塚信也 with NHK交響楽団メンバー〜カラフル・ミュージック・ツアー〜2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京公演はいつ開催されますか？

A. 東京公演は2026年10月25日(日)にBunkamuraオーチャードホールで開催されます。

Q. 出演者は誰ですか？

A. 清塚信也(ピアノ/ナビゲーター)とNHK交響楽団メンバー(室内合奏)が出演します。

Q. 未就学児は入場できますか？

A. 未就学児は入場不可です。

Q. 曲目は発表されていますか？

A. クラシックの名曲から話題のドラマのサントラ曲までが予定され、注目の曲目は後日発表されます。

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