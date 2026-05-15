高市政権が掲げるインテリジェンス改革の第1歩として、国家情報会議の創設法案が国会で審議入りした。これは2025年秋の政権発足時に交わされた与党自民党と日本維新の会による政策合意に基づく、大規模な安全保障政策見直しの中核を成す動きである。

高市早苗総理は本法案を皮切りに、独立した対外情報組織の設置や、いわゆるスパイ防止法の制定にも強い意欲を示している。

最大の狙いは、日本の情報収集・分析体制における縦割り打破と、司令塔機能の抜本的な強化である。これまでの日本のインテリジェンス体制は、外務省、防衛省、警察庁、公安調査庁などの各機関が個別に情報を収集し、内閣情報調査室がそれを集約するという形式であった。

しかし、省庁間の壁に阻まれ、国家として総合的かつ迅速に情報を分析して政策に反映させる能力には構造的な限界が指摘されてきた。

複雑化する安全保障対策

加えて、現代の安全保障は物理的な軍事領域のみならず、サイバー空間、経済安全保障、さらには偽情報を用いた認知戦へと複雑化している。こうした複合的な脅威に対抗するため、既存の組織を格上げし、国家レベルで情報を統合・評価する強力な司令塔として国家情報会議を創設することが政権の第1の目的である。

さらに、高市政権は専従の対外情報機関の創設と、情報保全のための法整備を並行して目指している。これまで日本には、アメリカの中央情報局（CIA）に相当するような、海外での人的情報収集を専門とする独立機関が存在しなかった。

新組織を設置することで独自の情報網を構築し、アメリカなどの同盟国・同志国との情報共有をより強固にする狙いがある。そして、外国勢力による機密情報の窃取や影響力工作を未然に防ぐための法的な盾として、スパイ防止法や外国代理人登録法を含む包括的な情報保全法制の確立を企図している。

プライバシーや報道の自由を侵害する懸念も

一方で、こうした強力な情報機関の設立やスパイ摘発のための法整備に対しては、民主主義の観点から慎重な議論が求められているのも事実である。野党や有識者からは、国家権力による過度な情報収集が国民のプライバシーや基本的人権、報道の自由を侵害しかねないという強い懸念が示されている。

また、収集されたインテリジェンスが時の政権の意向に沿って都合よくゆがめられる、いわゆる「情報の政治化」を防ぐための客観性担保の仕組みや、情報機関の活動を国会がいかに監視し、民主的統制を機能させるかというガバナンスの問題も法案審議の大きな焦点となっている。

高市政権が推進するインテリジェンス改革は、戦後日本の安全保障体制を根本から作り直す歴史的な転換点である。

国家の存立を守るための強力な情報収集能力を獲得することと、民主主義国家としての基本的人権の尊重や統治の透明性をいかに両立させるか。単なる組織の改編や看板の掛け替えに終わらせず、真に国民の利益と国益に資する制度を構築できるかどうかが、これからの国会における熟議に委ねられている。

文/和田大樹 内外タイムス