【アナグラムクイズ】「ん ば た か ん て」を並び替えると？ 最後の文字は「ん」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
バラバラになった文字を頭の中で組み立てる作業は、脳の活性化にぴったりです。今回は6文字の言葉に挑戦していただきます！ 1分以内の正解を目指して、柔軟な発想で全神経を集中させて考えてみましょう。
ん ば た か ん て
ヒント：最後の文字は「ん」
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▼解説
「たて」と「かんばん」という2つの単語の組み合わせに気づくのが早く解くコツです。街中でよく見かける案内板を思い浮かべられたでしょうか？ 2つある「ん」をどこに配置するかが最大のポイントでしたね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
バラバラになった文字を頭の中で組み立てる作業は、脳の活性化にぴったりです。今回は6文字の言葉に挑戦していただきます！ 1分以内の正解を目指して、柔軟な発想で全神経を集中させて考えてみましょう。
問題：「ん ば た か ん て」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん ば た か ん て
ヒント：最後の文字は「ん」
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正解：たてかんばん正解は「たてかんばん」でした。
▼解説
「たて」と「かんばん」という2つの単語の組み合わせに気づくのが早く解くコツです。街中でよく見かける案内板を思い浮かべられたでしょうか？ 2つある「ん」をどこに配置するかが最大のポイントでしたね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)