バラバラになったひらがなを並び替えて、正しい単語を導き出すアナグラムクイズです！ 今回のお題は6文字。あなたは1分以内に正解を見つけられるでしょうか？ 脳のストレッチ感覚で、スキマ時間にぜひチャレンジしてみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

バラバラになった文字を頭の中で組み立てる作業は、脳の活性化にぴったりです。今回は6文字の言葉に挑戦していただきます！ 1分以内の正解を目指して、柔軟な発想で全神経を集中させて考えてみましょう。

問題：「ん ば た か ん て」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ん ば た か ん て

ヒント：最後の文字は「ん」

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正解：たてかんばん

正解は「たてかんばん」でした。

▼解説
「たて」と「かんばん」という2つの単語の組み合わせに気づくのが早く解くコツです。街中でよく見かける案内板を思い浮かべられたでしょうか？ 2つある「ん」をどこに配置するかが最大のポイントでしたね。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)