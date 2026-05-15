MLBの“笑いもの”から躍進のホワイトソックス 村上宗隆がチームをけん引「新人王の最有力候補と目されている」米誌が称賛
村上がホワイトソックスをけん引している(C)Getty Images
村上宗隆が加入したホワイトソックスの躍進について、米誌『Sports Illustrated』の電子版である『ON SI』が伝えている。
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同メディアは「つい最近までMLBの“笑いもの”にされていたあのチームが、レギュラーシーズン42試合を終えて勝率5割に到達したのだ」と記し、2022年以来となるシーズン40試合以降での勝率5割（21勝21敗）となり、驚きをもって報じられた。
2024年には41勝121敗という歴史的な大敗を喫しており、「わずか2年前がその状態だったことを考えれば、今週のこの成果がいかに素晴らしいものか、より一層強く感じられる」とし、「ここ数週間、このチームが見せている姿は単なる一時的な幸運ではなく、本物の成長の証しだ。直近14試合で10勝を挙げており、圧倒的な勝利と土壇場での勝負強さを織り交ぜた、ファンを勇気づける戦いぶりを続けている」と、評価した。
まさにその原動力となっているのが村上で、記事では「好調なスタートの立役者」とした上で「新人王の最有力候補と目されている」と、メジャー移籍1年目でチームをけん引する活躍を見せていることを称えた。
そして「ホワイトソックスを真に正しい方向へと導いたのは、よりバランスの取れたプレースタイルと、チーム全体の士気を高めるような文化である」と、チーム全体の戦いぶりを称賛していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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