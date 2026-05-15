「表情が凄くリアル…」安田章大、自閉症の男性を熱演！ 「もう泣いちゃう…」「演技がとても自然」
映画『平行と垂直』の公式X（旧Twitter）アカウントは5月14日、投稿を更新。予告映像を公開したところ、称賛や期待の声が寄せられています。
【動画】自閉症の男性を熱演する安田章大
X上では「安田くんの表情が凄くリアル…」「演技がとても自然」「なんて優しい映画」「もう泣いちゃう…」「予告映像だけでも胸にグッとくる」「公開が待ち遠しい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】自閉症の男性を熱演する安田章大
「予告映像だけでも胸にグッとくる」同アカウントは「兄と妹、そしてふたりを取り巻く人々や環境が少しずつ変化していく様子を切りとった映像」と紹介し、予告映像を公開。自閉スペクトラム症の兄「大貴」役をSUPER EIGHTの安田章大さん、結婚を控える妹「希」役を俳優・アーティストとして活動しているのんさんが演じています。安田さんは企画および主題歌のコーラスも担当。注力し製作した力作であることが映像からも伝わります。
本ビジュアルも公開また、同日には本ビジュアルも公開。「ずっと、ふたりで生きてきた」という言葉と共に、安田さんとのんさんが横並びになっている、どこかあたたかさを感じるショットです。気になった人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)