お笑いコンビ・博多華丸大吉の大吉が１５日、ＮＨＫ「あさイチ」で、朝ドラ「風、薫る」で独自の考察を披露。生田絵梨花を唸らせた。

この日の「あさイチ」プレミアムトークのゲストは生田。朝ドラではヒロインの看護婦養成所の同級生・多江を演じている。

撮影秘話として、養成所の寮のシーンについて話題となったとき、食堂での食事シーンで大吉は「ずっと１人、席が空いているのよね。（生徒たちが）７人だから」と、８人がけのダイニングテーブルの左手前がいつも開いていることを指摘。「ここ、１人誰か増えるのかなって」と、さらに仲間が増えるのではないか？と考えていると話した。

これに鈴木奈穂子アナは「大吉さん、そんな考察してた、すごい」とびっくり。大吉は「だって不自然じゃ」というと、華丸は「１個だけ（イスが）ない方が不自然じゃ」とツッコんだ。

大吉は「ずっとなんで席、８つあるのにって」というと、華丸が「飯尾さんかな」と、大学病院の用務員役の飯尾和樹の名を挙げ、スタジオは爆笑。生田は「すごい観察力」と驚き、大吉は「多くの方が仰ってるとおもいますけど」と照れていた。