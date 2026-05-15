仲のよい友人に「私も最初は疑ったけれど、本当に増えた」と言われて投資を勧められています。そこまで言われると少し気になりますが、身近な人からの紹介でも詐欺の可能性はあるのでしょうか？

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親しい友人や知人などから投資を勧められると、まったく知らない人からの勧誘より信じやすくなります。さらに「私も最初は疑ったけれど、本当に増えた」と言われると、自分だけが慎重すぎるのではないかと感じることもあるでしょう。しかし、投資では相手との関係性だけで安全性を判断することはできません。   そこで本記事では、身近な人から紹介された投資話に詐欺の可能性があるのか、危険な勧誘の見分け方や相談先について解説します。

友人からの紹介でも投資詐欺の可能性はある

身近な友人からの紹介であっても、投資詐欺の可能性はあります。詐欺と聞くと、知らない相手から突然勧誘されるイメージを持つ人も多いと思われますが、実際には友人や知人を通じて広がるケースもあります。
この場合、友人が悪意を持っているとはかぎりません。友人自身も「本当に利益が出ている」と信じており、善意で紹介している可能性があります。例えば、アプリ上では利益が増えているように見えたり、最初だけ少額の出金ができたりすると、本人も安全な投資だと思い込みやすくなります。
しかし、画面上の表示や一度出金できたという実績だけで、本当に安全な投資だと判断するのは危険です。詐欺のなかには、最初に少額の利益や出金実績を見せて信用させ、その後により大きな金額を入金させる手口もあります。最終的に出金できなくなるケースもあるため、友人の人柄と投資の安全性は分けて考える必要があります。

身近な人の体験談だけでは投資の安全性は分からない

「本当に増えた」という言葉は、身近な人から聞くほど強い説得力があります。広告や営業トークなら警戒できても、信頼している友人の体験談であれば、「それなら大丈夫かもしれない」と感じやすくなるためです。
しかし、投資の安全性は体験談だけでは判断できず、利益が出たように見える理由や、資金を預ける先の信頼性まで確認する必要があります。
投資には、必ずリスクがあります。価格が変動する株式、投資信託、暗号資産、FXなどは、利益が出ることもあれば損失が出ることもあります。そのため、「必ず増える」「元本は減らない」「短期間で高い利益が出る」といった説明がある場合は注意が必要です。
また、利益が出ているように見える画面だけを見せられても、それが正式な金融機関の口座かどうかは分かりません。実在する証券会社に似た名前のサイトやアプリを使い、信用させる手口もあります。そのため、画面上の数字ではなく、どの会社が運営しているのか、金融庁に登録されている業者なのかを確認することが重要です。

危険な投資話を見分けるために確認すべきこと

投資を勧められたときは、まず入金を急がないことが大切です。特に、「今日中に申し込めば特別枠に入れる」「紹介者がいる人だけ参加できる」など、判断を急がせる言葉が出た場合は冷静になりましょう。このような急がせる勧誘は、調べる時間を与えないための手口である可能性があります。
次に、入金先を確認します。正規の証券会社や金融機関を利用する場合、振込先は証券会社名義の口座であることが一般的です。個人名義の銀行口座や、聞き慣れない海外口座、暗号資産での送金を求められた場合は、安易に送金せず、詐欺の可能性を疑いましょう。
さらに、勧められている業者名を金融庁の「金融商品取引業者等」の登録情報で確認しましょう。登録がない業者が投資商品を勧誘している場合、トラブル時に資金を取り戻すことが難しくなるおそれがあります。また、登録があるように見えても、登録番号を勝手に使っている偽業者もあるため、公式サイトの情報と照合することが大切です。
入金先や業者情報を確認して少しでも不安が残る場合は、その場で契約や送金をしないことが大切です。友人には、「興味はあるが、家族や専門窓口に相談してから決める」と伝えると、関係を壊しにくくなります。それでも強く勧められる場合は、投資そのものだけでなく、勧誘の姿勢にも注意が必要です。

友人の成功談だけで判断せず、投資に資金を出す前に必ず確認しよう

友人からの紹介であっても、投資詐欺の可能性はあります。特に「本当に増えた」「紹介者だけが参加できる」「短期間で大きく増える」といった話は、魅力的に聞こえる一方で冷静な確認が欠かせません。
友人を責める必要はありませんが、投資に資金を出す前には自分で確認することが欠かせません。業者の登録や入金先、利益の仕組み、出金条件を確認し、少しでも不安が残る場合は契約や送金を避けましょう。
投資してよいか、契約や送金をしてよいか迷うときは、金融庁の相談窓口、消費生活センター、警察相談専用電話などに相談できます。身近な人からの話ほど断りにくいものですが、一度立ち止まって確認することで、自分の資産と人間関係を守りましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル－その話、うのみにしないで－
金融庁 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧
金融庁 「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」の開設について
警視庁 相談ホットラインのご案内
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー