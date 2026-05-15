仲のよい友人に「私も最初は疑ったけれど、本当に増えた」と言われて投資を勧められています。そこまで言われると少し気になりますが、身近な人からの紹介でも詐欺の可能性はあるのでしょうか？

友人からの紹介でも投資詐欺の可能性はある

身近な友人からの紹介であっても、投資詐欺の可能性はあります。詐欺と聞くと、知らない相手から突然勧誘されるイメージを持つ人も多いと思われますが、実際には友人や知人を通じて広がるケースもあります。

この場合、友人が悪意を持っているとはかぎりません。友人自身も「本当に利益が出ている」と信じており、善意で紹介している可能性があります。例えば、アプリ上では利益が増えているように見えたり、最初だけ少額の出金ができたりすると、本人も安全な投資だと思い込みやすくなります。

しかし、画面上の表示や一度出金できたという実績だけで、本当に安全な投資だと判断するのは危険です。詐欺のなかには、最初に少額の利益や出金実績を見せて信用させ、その後により大きな金額を入金させる手口もあります。最終的に出金できなくなるケースもあるため、友人の人柄と投資の安全性は分けて考える必要があります。



身近な人の体験談だけでは投資の安全性は分からない

「本当に増えた」という言葉は、身近な人から聞くほど強い説得力があります。広告や営業トークなら警戒できても、信頼している友人の体験談であれば、「それなら大丈夫かもしれない」と感じやすくなるためです。

しかし、投資の安全性は体験談だけでは判断できず、利益が出たように見える理由や、資金を預ける先の信頼性まで確認する必要があります。

投資には、必ずリスクがあります。価格が変動する株式、投資信託、暗号資産、FXなどは、利益が出ることもあれば損失が出ることもあります。そのため、「必ず増える」「元本は減らない」「短期間で高い利益が出る」といった説明がある場合は注意が必要です。

また、利益が出ているように見える画面だけを見せられても、それが正式な金融機関の口座かどうかは分かりません。実在する証券会社に似た名前のサイトやアプリを使い、信用させる手口もあります。そのため、画面上の数字ではなく、どの会社が運営しているのか、金融庁に登録されている業者なのかを確認することが重要です。



危険な投資話を見分けるために確認すべきこと

投資を勧められたときは、まず入金を急がないことが大切です。特に、「今日中に申し込めば特別枠に入れる」「紹介者がいる人だけ参加できる」など、判断を急がせる言葉が出た場合は冷静になりましょう。このような急がせる勧誘は、調べる時間を与えないための手口である可能性があります。

次に、入金先を確認します。正規の証券会社や金融機関を利用する場合、振込先は証券会社名義の口座であることが一般的です。個人名義の銀行口座や、聞き慣れない海外口座、暗号資産での送金を求められた場合は、安易に送金せず、詐欺の可能性を疑いましょう。

さらに、勧められている業者名を金融庁の「金融商品取引業者等」の登録情報で確認しましょう。登録がない業者が投資商品を勧誘している場合、トラブル時に資金を取り戻すことが難しくなるおそれがあります。また、登録があるように見えても、登録番号を勝手に使っている偽業者もあるため、公式サイトの情報と照合することが大切です。

入金先や業者情報を確認して少しでも不安が残る場合は、その場で契約や送金をしないことが大切です。友人には、「興味はあるが、家族や専門窓口に相談してから決める」と伝えると、関係を壊しにくくなります。それでも強く勧められる場合は、投資そのものだけでなく、勧誘の姿勢にも注意が必要です。



友人の成功談だけで判断せず、投資に資金を出す前に必ず確認しよう

友人からの紹介であっても、投資詐欺の可能性はあります。特に「本当に増えた」「紹介者だけが参加できる」「短期間で大きく増える」といった話は、魅力的に聞こえる一方で冷静な確認が欠かせません。

友人を責める必要はありませんが、投資に資金を出す前には自分で確認することが欠かせません。業者の登録や入金先、利益の仕組み、出金条件を確認し、少しでも不安が残る場合は契約や送金を避けましょう。

投資してよいか、契約や送金をしてよいか迷うときは、金融庁の相談窓口、消費生活センター、警察相談専用電話などに相談できます。身近な人からの話ほど断りにくいものですが、一度立ち止まって確認することで、自分の資産と人間関係を守りましょう。



出典

独立行政法人国民生活センター SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル－その話、うのみにしないで－

金融庁 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧

金融庁 「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」の開設について

警視庁 相談ホットラインのご案内

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー